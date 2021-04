𝐅𝐞̂𝐭𝐞 𝐝𝐮 𝐓𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐀𝐜𝐡𝐢 𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐲𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞𝐧𝐭 𝐝’𝐮𝐧 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞𝐢𝐧𝐭 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐞́𝐥𝐞́𝐛𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

La cรฉlรฉbration de lโ€™รฉdition 2021 de la fรชte du Travail sera organisรฉe de faรงon restreinte dans les diffรฉrentes localitรฉs de la Cรดte dโ€™Ivoire, en raison de la Covid-19, a indiquรฉ, le 27 avril 2021 ร Abidjan, le Secrรฉtaire Gรฉnรฉral de la Centrale syndicale Humanisme, Mamadou Soro, au terme dโ€™une rรฉunion avec le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi.

ยซ Au sujet de la fรชte du 1er mai, le Premier Ministre et nous avons convenu, au regard des dispositions rรฉglementaires de lโ€™heure liรฉes ร la pandรฉmie de la Covid-19, de reconduire le format restreint de lโ€™รฉdition de lโ€™annรฉe 2020 dans les diffรฉrentes localitรฉs de lโ€™intรฉrieur. ยป, a-t-il dรฉclarรฉ au nom des cinq Centrales syndicales que sont : Humanisme, l’UGTCI, la FESACI, Dignitรฉ et l’UNARTCI.

Mamadou Soro a, par ailleurs, lancรฉ un vibrant appel et invitรฉ les populations ร se faire vacciner, afin de freiner la propagation de la Covid-19. La vaccination, a-t-il dit, est la rรฉponse scientifique pour contrecarrer lโ€™expansion de la Covid-19 et rรฉtablir la normalitรฉ, pour renouer, les annรฉes ร venir, avec des commรฉmorations grandioses et festives. Il a รฉgalement indiquรฉ que lโ€™รฉradication de la pandรฉmie entraรฎnera la pleine reprise des activitรฉs รฉconomiques, en vue de rendre le marchรฉ de lโ€™emploi plus prospรจre et plus dynamique.

Auparavant, au nom des Centrales syndicales, il a fรฉlicitรฉ le Premier Ministre pour sa nomination et lui a souhaitรฉ plein succรจs pour la mission ร lui confiรฉe par le Prรฉsident Alassane Ouattara.

๐’๐จ๐ฎ๐ซ๐œ๐ž : ๐๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž

Comments

comments