𝐆𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 : 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐁𝐞𝐮𝐠𝐫𝐞́ 𝐌𝐚𝐦𝐛𝐞́ 𝐧𝐨𝐦𝐦𝐞́ 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞

Plusieurs fois Directeur de Cabinets ministériels et souvent sollicité par la Banque Mondiale sur des projets communautaires, Robert Beugré Mambé a été Président de la Commission Électorale Indépendante (CEI) de la République de Côte d’Ivoire avant d’être nommé Gouverneur en charge de ramener la cohésion sociale et reconstruire le Grand Abidjan.

Liant le développement urbain au service de l’humain, Robert Beugré Mambé lutte contre la pauvreté à travers des projets sociaux-économiques d’agriculture périurbaine et d’agro-industrie et institue le Prix Alassane Ouattara du Jeune Entrepreneur Émergent doté d’un fonds de 200 millions de FCFA par an.

Par des travaux lancés en 2011 en matière de voirie, d’électrification, d’adduction d’eau, d’éducation d’un coût de 53 milliards de FCFA, il fait renaître la Capitale économique Abidjan autour du projet d’émergence du Président de la République, Alassane Ouattara, et figure en 2015 parmi “les 50 personnalités qui font la Côte d’Ivoire”, selon « Jeune Afrique l’Intelligent ». Il est désigné Meilleur Africain ayant initié des actions de développement local en faveur des populations.