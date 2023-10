𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐮 𝐠𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐁𝐞𝐮𝐠𝐫𝐞́ 𝐌𝐚𝐦𝐛𝐞́ : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐀𝐥𝐚𝐬𝐬𝐚𝐧𝐞 𝐎𝐮𝐚𝐭𝐭𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐮𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐠𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞́𝐞𝐬

Abidjan, le 18 octobre 2023- Le nouveau gouvernement a pour missions de poursuivre et de consolider les performances remarquables que notre pays a enregistrรฉes au cours de ces derniรจres annรฉes en matiรจre de paix, de sรฉcuritรฉ, de stabilitรฉ politique, de croissance รฉconomique, d’amรฉlioration des infrastructures et dโ€™acquis sociaux indรฉniables des Ivoiriens, a dรฉclarรฉ le Prรฉsident de la Rรฉpublique, Alassane Ouattara. Abidjan, le 18 octobre 2023- Le nouveau gouvernement a pour missions de poursuivre et de consolider les performances remarquables que notre pays a enregistrรฉes au cours de ces derniรจres annรฉes en matiรจre de paix, de sรฉcuritรฉ, de stabilitรฉ politique, de croissance รฉconomique, d’amรฉlioration des infrastructures et dโ€™acquis sociaux indรฉniables des Ivoiriens, a dรฉclarรฉ le Prรฉsident de la Rรฉpublique, Alassane Ouattara. Il intervenait au cours du premier Conseil des ministres du gouvernement Robert Beugrรฉ Mambรฉ tenu le mercredi 18 octobre 2023 ร Abidjan-Plateau.

Pour le Chef de lโ€™ร‰tat, le nouveau gouvernement doit relever les dรฉfis que traversent le monde et notre sous-rรฉgion, ainsi que les diffรฉrents chocs macroรฉconomiques qui se traduisent par une inflation gรฉnรฉralisรฉe, la hausse des taux d’intรฉrรชt mondiaux avec pour consรฉquence la baisse du pouvoir d’achat des populations. Aussi a-t-il ajoutรฉ, le gouvernement devra veiller ร assurer l’approvisionnement du marchรฉ intรฉrieur en produits alimentaires et en denrรฉes de premiรจre nรฉcessitรฉ dans des conditions qui prรฉservent le pouvoir d’achat des mรฉnages, surtout les plus vulnรฉrables. ยซ C’est l’orientation prioritaire que je donne dans ce domaine au Premier Ministre, au ministre d’ร‰tat, ministre de l’Agriculture, du Dรฉveloppement rural et des Productions vivriรจres en liaison avec le ministre des Ressources animales et halieutiques et le ministre du Commerce et de l’Industrie ยป, a prรฉcisรฉ le Prรฉsident de la Rรฉpublique.

Au plan interne, a poursuivi Alassane Ouattara, le gouvernement devra assurer la bonne exรฉcution du programme รฉconomique et financier conclu avec le Fonds monรฉtaire international ( FMI) , en vue de consolider nos acquis et accรฉlรฉrer le dรฉveloppement รฉconomique et social du pays : ยซ ร€ cet รฉgard, il nous faudra veiller en particulier ร atteindre les objectifs en matiรจre de mobilisation des ressources fiscales, ร maรฎtriser la dette intรฉrieure et extรฉrieure et ร mettre en ล“uvre les rรฉformes nรฉcessaires auxquelles nous avons souscrit. Dans ce contexte, la dynamique de renforcement des infrastructures socio-รฉconomiques devra se poursuivre en privilรฉgiant le recours aux partenaires bilatรฉraux et multilatรฉraux pour le financement des projets ยป.

Il a, par ailleurs, invitรฉ le gouvernement ร ล“uvrer ร l’amรฉlioration du dรฉcaissement des ressources mises ร disposition par les partenaires techniques et financiers, en mettant l’accent sur la consolidation des rรฉformes, notamment en matiรจre de gestion des finances publiques et d’amรฉlioration des recettes de l’ร‰tat. Concernant le dรฉveloppement de l’รฉconomie numรฉrique en tant que secteur transversal, d’impulsion de la dynamique รฉconomique et de la crรฉation d’emplois, Alassane Ouattara a dit que des efforts importants devront รชtre faits dans ce domaine pour accรฉder la transformation digitale de l’รฉconomie ivoirienne.