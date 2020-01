𝗖ô𝘁𝗲 𝗱’𝗜𝘃𝗼𝗶𝗿𝗲: “l𝗲𝘀 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁𝗲́𝘀 𝗱𝗼𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝗿 𝗹𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁 𝗮̀ 𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲̀𝘀 𝗲́𝗾𝘂𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗼𝗽𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗵𝗲𝘀”

๐—–๐—ข๐— ๐— ๐—จ๐—ก๐—œ๐—ค๐—จ๐—˜ฬ ๐——๐—˜ ๐—ฃ๐—ฅ๐—˜๐—ฆ๐—ฆ๐—˜ Dโ€™AMNESTY INTERNATIONAL SUR LA SITUATION DES OPPOSANTS POLITIQUES ET DE LEURS PROCHES

ยซ ๐—–รด๐˜๐—ฒ ๐—ฑโ€™๐—œ๐˜ƒ๐—ผ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ. ๐—Ÿ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฎ๐˜‚๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฒฬ๐˜€ ๐—ฑ๐—ผ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ด๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฟ ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ๐—ถ๐˜ ๐—ฎฬ€ ๐˜‚๐—ป ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฐ๐—ฒฬ€๐˜€ ๐—ฒฬ๐—พ๐˜‚๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—บ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—นโ€™๐—ผ๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฒ๐˜ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ๐˜€ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐˜€

โ€ขCinq parlementaires figurent parmi les 17 personnes arrรชtรฉes

โ€ขRigobert Soro, le frรจre du candidat ร lโ€™รฉlection prรฉsidentielle Guillaume Soro, a รฉtรฉ soumis ร une disparition forcรฉe

โ€ขLes forces de sรฉcuritรฉ ont perquisitionnรฉ sans mandat le domicile de certaines des personnes dรฉtenues

Les autoritรฉs de Cรดte dโ€™Ivoire doivent garantir le droit ร un procรจs รฉquitable de membres de lโ€™opposition et de leurs proches qui ont รฉtรฉ arrรชtรฉs ces deux derniรจres semaines et veiller ร ce que ces personnes puissent consulter leurs avocats et bรฉnรฉficier de soins mรฉdicaux, a dรฉclarรฉ Amnesty International le 10 janvier 2020.

Rigobert Soro, policier et frรจre du candidat ร lโ€™รฉlection prรฉsidentielle Guillaume Soro, est soumis ร une disparition forcรฉe depuis le 30 dรฉcembre 2019. Dahafolo Konรฉ, assistant de lโ€™avocat de Guillaume Soro, est dรฉtenu sans inculpation et sans possibilitรฉ de consulter un avocat depuis le 27 dรฉcembre 2019. Il recevait un traitement pour une pathologie mettant sa vie en danger et a besoin de soins mรฉdicaux.

Ils font partie des 17 personnes liรฉes ร lโ€™opposition placรฉes en dรฉtention ร lโ€™issue dโ€™une vague dโ€™arrestations menรฉe entre le 23 et le 31 dรฉcembre 2019 ร Abidjan. Treize personnes ont รฉtรฉ inculpรฉes de ยซ publication de fausses informations, trouble ร lโ€™ordre public et atteinte ร lโ€™autoritรฉ de lโ€™ร‰tat ยป. Pendant quโ€™ils รฉtaient en dรฉtention, les forces de sรฉcuritรฉ ont perquisitionnรฉ le domicile de plusieurs des dรฉtenus, sans mandat.

ยซ Les autoritรฉs doivent immรฉdiatement rรฉvรฉler ce quโ€™il est advenu de Rigobert Soro. Elles doivent veiller ร ce que les dรฉtenus puissent consulter un avocat, bรฉnรฉficier de soins mรฉdicaux et recevoir la visite de leurs proches. Le fait de soumettre des personnes ร une disparition forcรฉe et dโ€™empรชcher des dรฉtenus de consulter leurs avocats constitue une grave violation des droits humains et une tentative รฉhontรฉe dโ€™intimider les voix de lโ€™opposition ยป, a dรฉclarรฉ Franรงois Patuel, chercheur sur lโ€™Afrique de lโ€™Ouest ร Amnesty International.

ยซ Le moment choisi pour lancer une procรฉdure judiciaire contre Guillaume Soro et les arrestations de ses sympathisants et proches sont trรจs suspects. Compte tenu des irrรฉgularitรฉs des procรฉdures, il ne serait pas surprenant que ces poursuites soient motivรฉes par des considรฉrations politiques. ยป

Rigobert Soro aurait รฉtรฉ arrรชtรฉ ร lโ€™ร‰cole Nationale de Police, oรน il avait รฉtรฉ convoquรฉ, le 30 dรฉcembre, et placรฉ en dรฉtention ร la Direction de la Surveillance du Territoire (DST), mais les autoritรฉs ont refusรฉ de confirmer sa dรฉtention. Dahafolo Konรฉ a รฉtรฉ arrรชtรฉ le 27 dรฉcembre et est dรฉtenu au camp de gendarmerie dโ€™Agban.

Guillaume Soro, ancien alliรฉ du prรฉsident Alassane Ouattara, est le dirigeant du parti Gรฉnรฉrations et peuples solidaires (GPS). Il avait annoncรฉ sa candidature ร lโ€™รฉlection prรฉsidentielle dโ€™octobre 2020 et rentrait ร Abidjan le 23 dรฉcembre lorsque le procureur a annoncรฉ quโ€™un mandat dโ€™arrรชt contre lui avait รฉtรฉ รฉmis.

Il a รฉtรฉ inculpรฉ de tentative dโ€™atteinte ร lโ€™autoritรฉ de lโ€™ร‰tat et ร lโ€™intรฉgritรฉ du territoire national. Il est รฉgalement poursuivi dans le cadre dโ€™une autre affaire pour dรฉtournement de deniers publics, recel et blanchiment de capitaux.

Lorsque le vol de Guillaume Soro a รฉtรฉ redirigรฉ le 23 dรฉcembre 2019, ses sympathisants ont dรฉcidรฉ dโ€™organiser une confรฉrence de presse au siรจge de Gรฉnรฉrations et peuples solidaires. Les forces de sรฉcuritรฉ ont fait irruption au siรจge et les ont arrรชtรฉs et conduits ร la DST, un centre de dรฉtention non officiel, oรน ils ont รฉtรฉ interrogรฉs en lโ€™absence de leurs avocats.

Parmi les personnes arrรชtรฉes et toujours maintenues en dรฉtention figurent cinq parlementaires et dirigeants de Gรฉnรฉrations et peuples solidaires : Alain Lobognon, Soro Kanigui, Kando Soumahoro, Yao Soumaรฏla et Camara Loukimane.

Les domiciles de plusieurs dรฉtenus, dont celui de Rigobert Soro, ont รฉtรฉ perquisitionnรฉs sans mandat par les forces de sรฉcuritรฉ entre le 26 et le 31 dรฉcembre 2019. Le domicile dโ€™Affoussiata Bamba Lamine, avocate et sympathisante de Guillaume Soro, a รฉgalement รฉtรฉ perquisitionnรฉ en son absence, sans quโ€™un mandat soit produit et alors quโ€™aucune poursuite nโ€™a รฉtรฉ engagรฉe contre elle.

ยซ ร€ lโ€™approche de lโ€™รฉlection prรฉsidentielle de 2020, les autoritรฉs ivoiriennes doivent assurer lโ€™indรฉpendance de la justice et sโ€™abstenir dโ€™utiliser le systรจme judiciaire pour persรฉcuter des dirigeants de lโ€™opposition et des dissidents ยป, a dรฉclarรฉ Franรงois Patuel. ยป

Source: Amnesty International Cรดte dโ€™Ivoire

