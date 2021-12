𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗩𝗜𝗘𝗪 𝗗𝗨 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧 𝗟𝗔𝗨𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗚𝗕𝗔𝗚𝗕𝗢 𝗦𝗨𝗥 𝗣𝗔𝗡𝗔𝗙𝗥𝗜𝗖𝗔𝗡 𝗧𝗩

Le Prรฉsident Laurent Gbagbo, lors de son sรฉjour au Ghana, a accordรฉ une interview ร la Chaine ghanรฉenne, PANAFRICAN TV, qui a รฉtรฉ diffusรฉe hier, mardi 14 dรฉcembre 2021 ร 19 heures 30 minutes.

๐—ž๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜ ๐—๐—ป๐—ฟ: M. le Prรฉsident, quโ€™est-ce qui vous amรจne ici au Ghana ?

๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—ฏ๐—ฎ๐—ด๐—ฏ๐—ผ : ๐‘€๐‘Ž๐‘™โ„Ž๐‘’๐‘ข๐‘Ÿ๐‘’๐‘ข๐‘ ๐‘’๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก, ๐‘โ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘ข๐‘› ๐‘ ๐‘ข๐‘—๐‘’๐‘ก ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘’. ๐ถโ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘™๐‘’ ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘๐‘’ฬ€๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘š๐‘œ๐‘› ๐‘Ž๐‘š๐‘– ๐‘’๐‘ก ๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘“๐‘Ÿ๐‘’ฬ€๐‘Ÿ๐‘’ ๐พ๐‘œ๐‘—๐‘œ ๐‘‡๐‘ ๐‘–๐‘˜๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž. ๐ฝ๐‘’ ๐‘ ๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘ฃ๐‘’๐‘›๐‘ข ๐‘‘๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘Žฬ€ ๐‘ ๐‘’๐‘ ๐‘“๐‘ข๐‘›๐‘’ฬ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘–๐‘™๐‘™๐‘’๐‘ . ๐ผ๐‘™ ๐‘ โ€™๐‘’ฬ๐‘ก๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘๐‘–๐‘’๐‘› ๐‘œ๐‘๐‘๐‘ข๐‘๐‘’ฬ ๐‘‘๐‘’ ๐‘š๐‘Ž ๐‘š๐‘’ฬ€๐‘Ÿ๐‘’, ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘š๐‘Ž ๐‘š๐‘’ฬ€๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘’ฬ๐‘ก๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘’๐‘› ๐‘’๐‘ฅ๐‘–๐‘™ ๐‘–๐‘๐‘– ๐‘Ž๐‘ข ๐บโ„Ž๐‘Ž๐‘›๐‘Ž. ๐ธ๐‘ก ๐‘œ๐‘› ๐‘ ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘‘๐‘’๐‘๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘™๐‘œ๐‘›๐‘”๐‘ก๐‘’๐‘š๐‘๐‘ . ๐ฝ๐‘’ ๐‘™โ€™๐‘Ž๐‘๐‘๐‘’๐‘™๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘—๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ ยซ ๐‘™๐‘’ ๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘“๐‘Ÿ๐‘’ฬ€๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘ข๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ยป. ๐ธ๐‘ก ๐‘ ๐‘œ๐‘› ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘๐‘’ฬ€๐‘ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘’ ๐‘ข๐‘› ๐‘ฃ๐‘–๐‘‘๐‘’ ๐‘‘๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘—๐‘’ ๐‘š๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘ฃ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘‘โ€™๐‘’ฬ‚๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘Žฬ€ ๐‘ ๐‘’๐‘ ๐‘“๐‘ข๐‘›๐‘’ฬ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘–๐‘™๐‘™๐‘’๐‘ . ๐ฝโ€™๐‘’๐‘› ๐‘Ž๐‘– ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘“๐‘–๐‘ก๐‘’ฬ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘ ๐‘Ž๐‘™๐‘ข๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™๐‘Ž ๐‘“๐‘Ž๐‘š๐‘–๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘‘๐‘’ ๐ฝ๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘ฆ ๐‘ ๐‘Ž๐‘ค๐‘™๐‘–๐‘›๐‘”๐‘ ๐‘’๐‘ก ๐‘—๐‘’ ๐‘ ๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘’ฬ ๐‘šโ€™๐‘–๐‘›๐‘๐‘™๐‘–๐‘›๐‘’๐‘Ÿ ๐‘ ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘ ๐‘Ž ๐‘ก๐‘œ๐‘š๐‘๐‘’ ๐‘๐‘’ ๐‘š๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘›. ๐ถ๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘ก ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘”๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘—โ€™๐‘Ž๐‘– ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ž๐‘”๐‘’ฬ ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘Ž๐‘ก ๐‘’๐‘ก ๐‘—๐‘’ ๐‘›โ€™๐‘’ฬ๐‘ก๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘™๐‘Žฬ€ ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘ ๐‘Ž๐‘ค๐‘™๐‘–๐‘›๐‘”๐‘ ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘๐‘’ฬ๐‘‘๐‘’ฬ ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘—โ€™๐‘’ฬ๐‘ก๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘™๐‘Žฬ€ ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘‡๐‘ ๐‘–๐‘˜๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘๐‘’ฬ๐‘‘๐‘’ฬ.

๐—ž๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜ ๐—๐—ป๐—ฟ : M. le Prรฉsident, comment voyez-vous les relations entre le Ghana et la Cote dโ€™ivoire ?

๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—ฏ๐—ฎ๐—ด๐—ฏ๐—ผ : ๐‘„๐‘ข๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘—โ€™๐‘’ฬ๐‘ก๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก, ๐‘—โ€™๐‘Ž๐‘– ๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘ก ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘ž๐‘ขโ€™๐‘’๐‘™๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘œ๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ฬ€๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘’๐‘ . ๐ฝโ€™๐‘Ž๐‘– ๐‘š๐‘’ฬ‚๐‘š๐‘’ ๐‘’ฬ๐‘ก๐‘’ฬ ๐‘ ๐‘Ž๐‘™๐‘ข๐‘’ฬ ๐‘™โ€™๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘–๐‘’๐‘› ๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก ๐ฝ๐‘œโ„Ž๐‘› ๐พ๐‘ข๐‘“๐‘ข๐‘œ๐‘Ÿ. ๐ผ๐‘™ ๐‘’ฬ๐‘ก๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก, ๐‘’๐‘› ๐‘š๐‘’ฬ‚๐‘š๐‘’ ๐‘ก๐‘’๐‘š๐‘๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘š๐‘œ๐‘–. ๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘Ž๐‘›๐‘ก, ๐‘—๐‘’ ๐‘›๐‘’ ๐‘ ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘๐‘–๐‘’๐‘› ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘—๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘’ ๐‘ž๐‘ขโ€™๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘™๐‘’ ๐บโ„Ž๐‘Ž๐‘›๐‘Ž ๐‘’๐‘ก ๐‘™๐‘Ž ๐ถ๐‘œฬ‚๐‘ก๐‘’ ๐‘‘โ€™๐‘–๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ๐‘’, ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘™๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘‘๐‘œ๐‘–๐‘ฃ๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘’ฬ‚๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘– ๐‘œ๐‘› ๐‘ฃ๐‘’๐‘ข๐‘ก ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘™โ€™๐ด๐‘“๐‘Ÿ๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™โ€™๐‘‚๐‘ข๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘ ๐‘œ๐‘–๐‘ก ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘๐‘™๐‘’ ๐‘’๐‘ก ๐‘Ž๐‘๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘’ฬ๐‘’.

๐—ž๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜ ๐—๐—ป๐—ฟ: M. le Prรฉsident, avez-vous confiance ร la CEDEAO comme une entitรฉ sous-rรฉgionale pour garantir les soucis des peuples de cette sous-rรฉgion ?

๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—ฏ๐—ฎ๐—ด๐—ฏ๐—ผ : ๐‘ ๐‘–๐‘Ÿ๐‘’๐‘ โ€ฆ๐‘„๐‘ข๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘™๐‘Ž ๐ถ๐ธ๐ท๐ธ๐ด๐‘‚ ๐‘Ž ๐‘’ฬ๐‘ก๐‘’ฬ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘’ฬ, ๐‘—โ€™๐‘’ฬ๐‘ก๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ฬ€๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘Žฬ€ ๐‘™โ€™๐‘’ฬ๐‘๐‘œ๐‘ž๐‘ข๐‘’. ๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘Ž๐‘๐‘Ÿ๐‘’ฬ€๐‘ , ๐‘—โ€™๐‘Ž๐‘– ๐‘’๐‘ข ๐‘๐‘’๐‘Ž๐‘ข๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘‘โ€™๐‘’ฬ‚๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘ฬง๐‘ข. ๐ผ๐‘™ ๐‘“๐‘Ž๐‘ข๐‘ก ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐ถ๐ธ๐ท๐ธ๐ด๐‘‚ ๐‘Ž๐‘–๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘™๐‘œ๐‘–๐‘›, ๐‘–๐‘™ ๐‘“๐‘Ž๐‘ข๐‘ก ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐ถ๐ธ๐ท๐ธ๐ด๐‘‚ ๐‘Ž๐‘–๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘๐‘–๐‘ ๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘ข๐‘›๐‘–๐‘ ๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘’๐‘›๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐ธ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™โ€™๐ด๐‘“๐‘Ÿ๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™โ€™๐‘‚๐‘ข๐‘’๐‘ ๐‘ก. ๐ฝ๐‘’ ๐‘ ๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘ž๐‘ขโ€™๐‘œ๐‘› ๐‘›๐‘’ ๐‘š๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘’ ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘ฃ๐‘–๐‘ ๐‘Ž๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘’๐‘Ÿ ๐‘‘โ€™๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘Ž๐‘ฆ๐‘ ๐‘Žฬ€ ๐‘ข๐‘› ๐‘Ž๐‘ข๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘™โ€™๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘๐‘’ ๐ถ๐ธ๐ท๐ธ๐ด๐‘‚. ๐ฝ๐‘’ ๐‘ ๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘™๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘™๐‘’ ๐‘‡๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘š๐‘’, ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ ๐‘’๐‘ฅ๐‘’๐‘š๐‘๐‘™๐‘’, ๐‘›๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘–๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘™๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–๐‘๐‘ข๐‘™๐‘–๐‘’ฬ€๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘Žฬ€ ๐‘ข๐‘› ๐ธ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก ๐‘œ๐‘ข ๐‘ข๐‘› ๐‘Ž๐‘ข๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’. ๐ธ๐‘ก ๐‘—๐‘’ ๐‘›๐‘’ ๐‘ ๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘ž๐‘ขโ€™๐‘œ๐‘› ๐‘Ÿ๐‘’๐‘”๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘’ ๐‘™๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘š๐‘’ ๐‘’ฬ๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ก ๐‘ข๐‘›๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘™๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘’ ๐‘š๐‘–๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’. ๐ผ๐‘™ ๐‘“๐‘Ž๐‘ข๐‘ก ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐ถ๐ธ๐ท๐ธ๐ด๐‘‚ ๐‘ ๐‘’ ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘ข๐‘›๐‘–๐‘ ๐‘ ๐‘’ ๐‘’๐‘ก ๐‘’๐‘ฅ๐‘Ž๐‘š๐‘–๐‘›๐‘’ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘ ๐‘œ๐‘™๐‘ข๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘Žฬ€ ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ ๐‘Ž๐‘ข ๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘š๐‘’ ๐‘’๐‘› ๐ด๐‘“๐‘Ÿ๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™โ€™๐‘‚๐‘ข๐‘’๐‘ ๐‘ก. ๐‘ƒ๐‘œ๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’, ๐‘’ฬ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘œ๐‘š๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’, ๐‘ ๐‘œ๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘™, ๐‘๐‘œ๐‘› ๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘™๐‘Žฬ€ ๐‘Ž๐‘ข๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ก ๐‘‘๐‘’ ๐‘โ„Ž๐‘œ๐‘ ๐‘’๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘—๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘ขโ„Ž๐‘Ž๐‘–๐‘ก๐‘’ ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐ถ๐ธ๐ท๐ธ๐ด๐‘‚ ๐‘›๐‘’ ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ .

๐—ž๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜ ๐—๐—ป๐—ฟ : M. le Prรฉsident, vous venez dโ€™annoncer la crรฉation dโ€™un nouveau parti, le Parti des Peuples Africains โ€“ Cรดte dโ€™Ivoire. Comment vous voyez cette crรฉation ?

๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—ฏ๐—ฎ๐—ด๐—ฏ๐—ผ : ๐ทโ€™๐‘Ž๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘‘, ๐‘Ž๐‘ข ๐‘ก๐‘’๐‘š๐‘๐‘ ๐‘‘๐‘ข ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘– ๐‘ข๐‘›๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’, ๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘Ž๐‘›๐‘›๐‘’ฬ๐‘’๐‘ 80, ๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘™๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘–๐‘ก๐‘’ฬ, ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘’ ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–, ๐‘™๐‘’ ๐น๐‘Ÿ๐‘œ๐‘›๐‘ก ๐‘ƒ๐‘œ๐‘๐‘ข๐‘™๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐ผ๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘›, ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘™๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ ๐‘’๐‘ก ๐‘œ๐‘๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘–๐‘Ÿ ๐‘™๐‘’ ๐‘š๐‘ข๐‘™๐‘ก๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–๐‘ ๐‘š๐‘’, ๐‘™๐‘Ž ๐‘™๐‘–๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘ก๐‘’ฬ ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘œ๐‘™๐‘’, ๐‘™๐‘Ž ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘š๐‘œ๐‘๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘’ ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘’ ๐‘’๐‘ก๐‘โ€ฆ๐ฝ๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘–๐‘ ๐‘ž๐‘ขโ€™๐‘œ๐‘› ๐‘Ž ๐‘”๐‘Ž๐‘”๐‘›๐‘’ฬ ๐‘๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž๐‘–๐‘™๐‘™๐‘’, ๐‘Ž๐‘๐‘Ÿ๐‘’ฬ€๐‘ ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘‘๐‘–๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘”๐‘’๐‘›๐‘๐‘’๐‘ ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘—๐‘’ ๐‘›๐‘’ ๐‘ฃ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘’๐‘› ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘™๐‘’๐‘Ÿ ๐‘–๐‘๐‘–. ๐ด๐‘ข๐‘—๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘‘โ€™โ„Ž๐‘ข๐‘–, ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘’ฬ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘’๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘‘โ€™๐‘ข๐‘› ๐‘ƒ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘– ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘ƒ๐‘’๐‘ข๐‘๐‘™๐‘’๐‘ ๐ด๐‘“๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ขโ€™๐‘–๐‘™ ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘ก๐‘’๐‘š๐‘๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘™๐‘’๐‘ โ„Ž๐‘œ๐‘š๐‘š๐‘’๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘ ๐‘Ž๐‘“๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘ ๐‘๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ ๐‘Žฬ€ ๐‘™๐‘’๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘ ๐‘’๐‘ข๐‘™ ๐‘๐‘Ž๐‘ฆ๐‘ . ๐ถฬง๐‘Ž ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘Žฬ€ ๐‘๐‘’๐‘ข ๐‘๐‘Ÿ๐‘’ฬ€๐‘ 60 ๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘ž๐‘ขโ€™๐‘œ๐‘› ๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘›๐‘’ ๐‘’๐‘› ๐‘Ÿ๐‘œ๐‘›๐‘‘. ๐ฟ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ฆ๐‘ ๐‘›๐‘’ ๐‘ ๐‘’ ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘ฃ๐‘’๐‘™๐‘œ๐‘๐‘๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ , ๐‘โ„Ž๐‘Ž๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘ฆ๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘› ๐‘๐‘œ๐‘ก๐‘’ฬ ๐‘›โ€™๐‘’ฬ๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘ข๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘ . ๐ถ๐‘’ ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ฃ๐‘’๐‘Ž๐‘ข ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘– ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘’ฬ, ๐‘โ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘”๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘”๐‘™๐‘œ๐‘๐‘Ž๐‘™๐‘’๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘™โ€™๐ด๐‘“๐‘Ÿ๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’. ๐ผ๐‘™ ๐‘“๐‘Ž๐‘ข๐‘ก ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐ด๐‘“๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘›๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐พ๐‘ค๐‘Ž๐‘š๐‘’ ๐‘โ€™๐พ๐‘Ÿ๐‘ข๐‘š๐‘Žโ„Ž ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘’ฬ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก ยซ ๐‘™โ€™๐ด๐‘“๐‘Ÿ๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘‘๐‘œ๐‘–๐‘ก ๐‘ โ€™๐‘ข๐‘›๐‘–๐‘Ÿ ยป.

๐—ž๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜ ๐—๐—ป๐—ฟ : M. le Prรฉsident, comment est-ce que vous voyez le futur de lโ€™Afrique ?

๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—ฏ๐—ฎ๐—ด๐—ฏ๐—ผ : ๐ถโ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘‘๐‘ข๐‘Ÿ โ€ฆ๐‘Ÿ๐‘–๐‘Ÿ๐‘’๐‘ โ€ฆ๐ผ๐‘™ ๐‘ฆ ๐‘Ž ๐‘’๐‘›๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘Ž๐‘ข๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘Ž๐‘ก ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘ ๐‘œ๐‘š๐‘š๐‘’๐‘ ๐‘™๐‘Žฬ€ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘š๐‘’๐‘›๐‘’๐‘Ÿ ๐‘’๐‘ก ๐‘Ž๐‘๐‘Ÿ๐‘’ฬ€๐‘ ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ , ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘—๐‘’๐‘ข๐‘›๐‘’๐‘ ๐‘“๐‘Ÿ๐‘’ฬ€๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘’๐‘ก ๐‘Ž๐‘๐‘Ÿ๐‘’ฬ€๐‘ ๐‘’๐‘ข๐‘ฅ, ๐‘™๐‘’๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ ๐‘—๐‘’๐‘ข๐‘›๐‘’๐‘ ๐‘“๐‘Ÿ๐‘’ฬ€๐‘Ÿ๐‘’๐‘ . ๐ถโ„Ž๐‘’๐‘ง ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ , ๐‘’๐‘› ๐ถ๐‘œฬ‚๐‘ก๐‘’ ๐‘‘โ€™๐‘–๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ๐‘’, ๐‘œ๐‘› ๐‘‘๐‘–๐‘ก : ยซ ๐‘™๐‘’ ๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘›โ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘š๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก, ๐‘–๐‘™ ๐‘›๐‘’ ๐‘“๐‘Ž๐‘ข๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘™๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘Žฬ‚๐‘ก๐‘œ๐‘›. ยป ๐ท๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘โ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘™๐‘Ž ๐‘™๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘’, ๐‘™๐‘Ž ๐‘™๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘’, ๐‘™๐‘Ž ๐‘™๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘’. ๐ด๐‘ข๐‘—๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘‘โ€™โ„Ž๐‘ข๐‘–, ๐‘—๐‘’ ๐‘›๐‘’ ๐‘ ๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘ ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘š๐‘’ ๐‘–๐‘›๐‘‘๐‘’ฬ๐‘๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘’ ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘Ž๐‘ข ๐‘š๐‘œ๐‘–๐‘›๐‘ ๐‘œ๐‘› ๐‘Ž ๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘–๐‘›๐‘‘๐‘’ฬ๐‘๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘’ ๐‘“๐‘œ๐‘Ÿ๐‘š๐‘’๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘š๐‘’๐‘ก ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘™๐‘’๐‘Ÿ. ๐ผ๐‘™ ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘“๐‘Ž๐‘ข๐‘ก ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘’๐‘Ÿ ๐‘Ž๐‘ข ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘“๐‘œ๐‘›๐‘‘ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘โ„Ž๐‘’๐‘Ÿ๐‘โ„Ž๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™โ€™๐‘–๐‘›๐‘‘๐‘’ฬ๐‘๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘’, ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘“๐‘’ฬ‚๐‘ก๐‘’๐‘ ๐‘‘โ€™๐‘–๐‘›๐‘‘๐‘’ฬ๐‘๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘’๐‘ ๐‘›๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘“๐‘’ฬ‚๐‘ก๐‘’๐‘ ๐‘“๐‘œ๐‘™๐‘˜๐‘™๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘ . ๐ท๐‘œ๐‘›๐‘, ๐‘–๐‘™ ๐‘“๐‘Ž๐‘ข๐‘ก ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘’๐‘Ÿ ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘’๐‘› ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘“๐‘œ๐‘›๐‘‘๐‘’๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘’๐‘ ๐‘’ฬ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘œ๐‘š๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘ฃ๐‘œ๐‘›๐‘ก ๐‘Ÿ๐‘’๐‘™๐‘’๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™โ€™๐ด๐‘“๐‘Ÿ๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’. ๐ฝ๐‘’ ๐‘š๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘ข๐‘ฃ๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ , ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘—โ€™๐‘’ฬ๐‘ก๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก, ๐‘š๐‘Ž ๐‘‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘›๐‘–๐‘’ฬ€๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘ข๐‘›๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘Ž๐‘ข ๐‘›๐‘–๐‘ฃ๐‘’๐‘Ž๐‘ข ๐‘‘๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐ถ๐ธ๐ท๐ธ๐ด๐‘‚, ๐‘โ€™๐‘’ฬ๐‘ก๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘Žฬ€ ๐ด๐‘๐‘ข๐‘—๐‘Ž. ๐ฝโ€™๐‘Ž๐‘ฃ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘‘๐‘–๐‘ก ๐‘๐‘’๐‘๐‘– ๐‘Žฬ€ ๐‘š๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘ : ยซ ๐ธ๐‘› ๐ด๐‘“๐‘Ÿ๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™โ€™๐‘‚๐‘ข๐‘’๐‘ ๐‘ก, ๐‘–๐‘™ ๐‘ฆ ๐‘Ž ๐‘๐‘’๐‘Ž๐‘ข๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘ฆ๐‘ ๐‘œ๐‘ขฬ€ ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘ก ๐‘ ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘๐‘’, ๐‘œ๐‘› ๐‘›โ€™๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘๐‘’๐‘Ž๐‘ข๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘‘โ€™๐‘’ฬ๐‘™๐‘’๐‘๐‘ก๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘–๐‘ก๐‘’ฬ, ๐‘’๐‘ก ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ก ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™โ€™๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘–๐‘ข๐‘š ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘ก. ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™โ€™๐‘’๐‘Ž๐‘ข, ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘™โ€™๐‘ข๐‘› ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘ ๐‘“๐‘™๐‘’๐‘ข๐‘ฃ๐‘’๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™โ€™๐ด๐‘“๐‘Ÿ๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’, ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘–๐‘”๐‘’๐‘Ÿ ๐‘’๐‘ก๐‘โ€ฆ๐‘‚๐‘› ๐‘Ž ๐‘๐‘’๐‘Ž๐‘ข๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘โ„Ž๐‘œ๐‘ ๐‘’๐‘ , ๐‘™๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘™๐‘’๐‘–๐‘™, ๐‘™๐‘’ ๐‘ฃ๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘œ๐‘› ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘Žฬ€ ๐‘ ๐‘’ ๐‘š๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘’๐‘š๐‘๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘‘๐‘ข๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™โ€™๐‘’ฬ๐‘™๐‘’๐‘๐‘ก๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘–๐‘ก๐‘’ฬ. ยป ๐ถโ„Ž๐‘Ž๐‘๐‘ข๐‘› ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐บ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘’ ๐ต๐‘Ÿ๐‘’๐‘ก๐‘Ž๐‘”๐‘›๐‘’, ๐‘™๐‘Ž ๐น๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘’, ๐‘™๐‘Ž ๐‘โ„Ž๐‘–๐‘›๐‘’, ๐‘ฃ๐‘’๐‘›๐‘’๐‘ง ๐‘šโ€™๐‘Ž๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘Žฬ€ ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘ข๐‘ ๐‘–๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘ก ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘œ๐‘› ๐‘›๐‘’ ๐‘ ๐‘’ ๐‘š๐‘’๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘’๐‘š๐‘๐‘™๐‘’. ๐ถโ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘ฬง๐‘Ž ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘™๐‘’ฬ€๐‘š๐‘’ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™โ€™๐ด๐‘“๐‘Ÿ๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’.

๐—ž๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜ ๐—๐—ป๐—ฟ : M. le Prรฉsident, vous รชtes connu dans le monde du combat de la souverainetรฉ de lโ€™Afrique principalement la question de la souverainetรฉ monรฉtaire. Quel est votre avis par rapport ร la nouvelle monnaie ECO ?

๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—ฏ๐—ฎ๐—ด๐—ฏ๐—ผ : ๐‘‡๐‘œ๐‘ข๐‘ก ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘๐‘’๐‘›๐‘‘ ๐‘‘๐‘ข๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘™ ๐ธ๐ถ๐‘‚ ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘™๐‘œ๐‘›๐‘ . ๐ฟ๐‘Ž ๐ถ๐ธ๐ท๐ธ๐ด๐‘‚ ๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘™๐‘’ฬ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™โ€™๐ธ๐ถ๐‘‚, ๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘š๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘Ž๐‘–๐‘’ ๐‘Ž๐‘ข ๐‘›๐‘–๐‘ฃ๐‘’๐‘Ž๐‘ข ๐‘‘๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐ถ๐ธ๐ท๐ธ๐ด๐‘‚. ๐ธ๐‘ก ๐‘๐‘ข๐‘–๐‘ , ๐‘–๐‘™ ๐‘ฆ ๐‘Ž ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘Ž๐‘ฆ๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘™๐‘’ฬ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™โ€™๐ธ๐ถ๐‘‚ ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘™๐‘’ ๐น๐ถ๐น๐ด ๐‘Ÿ๐‘’๐‘๐‘Ž๐‘๐‘ก๐‘–๐‘ ๐‘’ฬโ€ฆ๐‘ ๐‘–๐‘Ÿ๐‘’๐‘ โ€ฆ ๐ท๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘–๐‘™ ๐‘“๐‘Ž๐‘ข๐‘ก ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ! ๐ถโ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ž๐‘ข๐‘œ๐‘– ๐‘—โ€™๐‘’ฬ๐‘ฃ๐‘–๐‘ก๐‘’ ๐‘‘๐‘’ ๐‘‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘™๐‘’ ๐‘š๐‘œ๐‘ก ๐ธ๐ถ๐‘‚. ๐ฝ๐‘’ ๐‘‘๐‘–๐‘ ๐‘ž๐‘ขโ€™๐‘–๐‘™ ๐‘“๐‘Ž๐‘ข๐‘ก ๐‘๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘’๐‘Ÿ ๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘š๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘Ž๐‘–๐‘’ ๐‘œ๐‘ข๐‘’๐‘ ๐‘ก-๐‘Ž๐‘“๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘“๐‘Ž๐‘๐‘–๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘’ฬ๐‘โ„Ž๐‘Ž๐‘›๐‘”๐‘’๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘™๐‘’๐‘ 15 ๐ธ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘ ๐‘œ๐‘ข๐‘’๐‘ ๐‘ก-๐‘Ž๐‘“๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘ . ๐‘ˆ๐‘›๐‘’ ๐‘š๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘Ž๐‘–๐‘’ ๐‘–๐‘›๐‘‘๐‘’ฬ๐‘๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘‘โ€™๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘™๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘Žฬ€ ๐‘™โ€™๐‘’ฬ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘”๐‘’๐‘Ÿ.

๐—ž๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜ ๐—๐—ป๐—ฟ : M. le Prรฉsident, les occidentaux ont une crainte envers la Chine et ses actions en Afriqueโ€ฆ

๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—ฏ๐—ฎ๐—ด๐—ฏ๐—ผ : ๐‘†โ€™๐‘–๐‘™๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘ก ๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘’, ๐‘โ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก ๐‘Žฬ€ ๐‘’๐‘ข๐‘ฅ-๐‘š๐‘’ฬ‚๐‘š๐‘’๐‘ โ€ฆ๐‘Ÿ๐‘–๐‘Ÿ๐‘’๐‘ โ€ฆ๐ถโ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘ข๐‘ก ๐‘’ฬ‚๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐ถโ„Ž๐‘–๐‘›๐‘’ ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘–๐‘› ๐‘‘๐‘’ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘ ๐‘œ๐‘ข ๐‘–๐‘™๐‘ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘Ž๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘™๐‘’ ๐‘š๐‘œ๐‘›๐‘œ๐‘๐‘œ๐‘™๐‘’. ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘Ž๐‘“๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘ , ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘›๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘š๐‘š๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘’๐‘› ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘๐‘’ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘ ๐‘™๐‘Ž ๐ถโ„Ž๐‘–๐‘›๐‘’. ๐‘ƒ๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ž๐‘ข๐‘œ๐‘– ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘ฃ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘’๐‘™๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐ธ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘ -๐‘ˆ๐‘›๐‘–๐‘ ๐‘’๐‘ก ๐‘๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘›โ€™๐‘Ž๐‘๐‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘’๐‘Ÿ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘™๐‘Ž ๐ถโ„Ž๐‘–๐‘›๐‘’ ? ๐‘ƒ๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ž๐‘ข๐‘œ๐‘– ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘ฃ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘’๐‘™๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™๐‘Ž ๐บ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘’ ๐ต๐‘Ÿ๐‘’๐‘ก๐‘Ž๐‘”๐‘›๐‘’ ๐‘’๐‘ก ๐‘๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘’๐‘™๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™๐‘Ž ๐ถโ„Ž๐‘–๐‘›๐‘’ ๐‘Ž๐‘ข๐‘ ๐‘ ๐‘– ? ๐ท๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘ ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘œ๐‘๐‘๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘Ž๐‘ข๐‘ฅ ๐‘ฃ๐‘–๐‘ -๐‘Žฬ€-๐‘ฃ๐‘–๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐ถโ„Ž๐‘–๐‘›๐‘’ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘”๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘™๐‘’๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘๐‘’. ๐ถฬง๐‘Ž ๐‘›๐‘’ ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘”๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘ . ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘‘๐‘’๐‘ฃ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘“๐‘™๐‘’ฬ๐‘โ„Ž๐‘–๐‘Ÿ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ ๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘™ ๐‘๐‘Ž๐‘ฆ๐‘ ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘’๐‘™๐‘ข๐‘– ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘ข๐‘ก๐‘–๐‘™๐‘’ ๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘ข๐‘› ๐‘‘๐‘œ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘’ ๐‘‘๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘’ฬ. ๐‘‰๐‘œ๐‘–๐‘™๐‘Žฬ€ ! ๐‘†๐‘–๐‘›๐‘œ๐‘› ๐‘š๐‘œ๐‘– ๐‘—๐‘’ ๐‘›โ€™๐‘Ž๐‘– ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘™๐‘’ฬ€๐‘š๐‘’๐‘ ๐‘›๐‘– ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐ด๐‘š๐‘’ฬ๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘ , ๐‘›๐‘– ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘โ„Ž๐‘–๐‘›๐‘œ๐‘–๐‘ , ๐‘›๐‘– ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘ข๐‘ ๐‘ ๐‘’๐‘ .

๐—ž๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜ ๐—๐—ป๐—ฟ: M. le Prรฉsident, vous รฉtiez en prison depuis 10 ans ร la CPI ร la haye. Apres les 10 ans, cette mรชme cour dit que vous รชtes innocent. Pouvez-vous nous partager votre expรฉrience quand vous รฉtiez en prison et comment avez-vous vu cet acte qui a รฉtรฉ posรฉ contre vous ?

๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—ฏ๐—ฎ๐—ด๐—ฏ๐—ผ : ๐‘‰๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘ง, ๐‘โ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘‘๐‘–๐‘“๐‘“๐‘–๐‘๐‘–๐‘™๐‘’ ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘™๐‘’๐‘Ÿ ๐‘‘๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘–-๐‘š๐‘’ฬ‚๐‘š๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘œ๐‘› ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ ๐‘’ฬ ๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘’ ๐‘’ฬ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ข๐‘ฃ๐‘’. ๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘—๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘ข๐‘ฅ ๐‘ฃ๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘’, ๐‘โ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘—โ€™๐‘Ž๐‘– ๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘—๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ ๐‘๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘’ฬ ๐‘ž๐‘ข๐‘’, ๐‘๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ก ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘—โ€™๐‘’ฬ๐‘ก๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘Žฬ€ ๐‘™๐‘Ž ๐ถ๐‘ƒ๐ผ, ๐‘—๐‘’ ๐‘›โ€™๐‘’ฬ๐‘ก๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘–๐‘’๐‘Ÿ, ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘—โ€™๐‘’ฬ๐‘ก๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘ข๐‘› ๐‘œ๐‘ก๐‘Ž๐‘”๐‘’. ๐ต๐‘œ๐‘›, ๐‘—๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘–๐‘ ๐‘ž๐‘ขโ€™๐‘œ๐‘› ๐‘šโ€™๐‘Ž ๐‘š๐‘–๐‘ ๐‘Žฬ€ ๐‘™โ€™๐‘’ฬ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘‘โ€™๐‘Ž๐‘ข๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘”๐‘œ๐‘ข๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘›๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘ž๐‘ข๐‘–๐‘™๐‘™๐‘’๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก. ๐‘‰๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘ง 10 ๐‘Ž๐‘›๐‘ , ๐‘ฬง๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘‘ ๐‘Žฬ€ 02 ๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘ก๐‘ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘’๐‘™๐‘ .

๐—ž๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜ ๐—๐—ป๐—ฟ : M. le Prรฉsident, vous รชtes libre maintenant. Mais vous savez que certains camarades de lutte sont en difficultรฉs en ce moment. Pour lโ€™instant, ils ne sont pas encore libres. Un exemple, Blรฉ Goudรฉ. Avez-vous un point ร partager sur cette situation ?

๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—ฏ๐—ฎ๐—ด๐—ฏ๐—ผ : ๐‘‚๐‘ข๐‘– ๐‘š๐‘œ๐‘– ๐‘—๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘โ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘Ž๐‘๐‘ ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐ต๐‘™๐‘’ฬ ๐บ๐‘œ๐‘ข๐‘‘๐‘’ฬ ๐‘ ๐‘œ๐‘–๐‘ก ๐‘’๐‘›๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘’๐‘› ๐ธ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘’. ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘’ฬ๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘’๐‘› ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘œ๐‘›, ๐‘œ๐‘› ๐‘Ž ๐‘—๐‘œ๐‘–๐‘›๐‘ก ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘‘๐‘’๐‘ข๐‘ฅ ๐‘‘๐‘œ๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘’๐‘Ÿ๐‘ ๐‘Žฬ€ ๐‘™๐‘Ž ๐ถ๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘ƒ๐‘’ฬ๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘’ ๐ผ๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘›๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘’. ๐ธ๐‘ก ๐‘‘๐‘œ๐‘›๐‘, ๐‘™๐‘’ 19 ๐‘—๐‘Ž๐‘›๐‘ฃ๐‘–๐‘’๐‘Ÿ 2019, ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘’ฬ๐‘ก๐‘’ฬ ๐‘Ž๐‘๐‘ž๐‘ข๐‘–๐‘ก๐‘ก๐‘’ฬ๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘’๐‘š๐‘๐‘™๐‘’. ๐ฟ๐‘’ 31 ๐‘š๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ 2021, ๐‘ ๐‘ข๐‘–๐‘ก๐‘’ ๐‘Žฬ€ ๐‘™โ€™๐‘Ž๐‘๐‘๐‘’๐‘™ ๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘—๐‘’๐‘ก๐‘’ฬ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘ข๐‘Ÿ๐‘’๐‘ข๐‘Ÿ, ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘’ฬ๐‘ก๐‘’ฬ ๐‘ก๐‘œ๐‘ก๐‘Ž๐‘™๐‘’๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘™๐‘–๐‘๐‘’ฬ๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘ . ๐ท๐‘œ๐‘›๐‘, ๐‘‘๐‘ข ๐‘๐‘œ๐‘–๐‘›๐‘ก ๐‘‘๐‘’ ๐‘ฃ๐‘ข๐‘’ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘—๐‘ข๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘๐‘’, ๐ต๐‘™๐‘’ฬ ๐บ๐‘œ๐‘ข๐‘‘๐‘’ฬ ๐‘’๐‘ก ๐‘š๐‘œ๐‘–, ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘ ๐‘œ๐‘š๐‘š๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘œ๐‘ก๐‘Ž๐‘™๐‘’๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘™๐‘–๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘Ž๐‘ข๐‘—๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘‘โ€™โ„Ž๐‘ข๐‘–. ๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘Ž๐‘›๐‘ก ๐‘ž๐‘ขโ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘—๐‘’ ๐‘ ๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘’๐‘› ๐ถ๐‘œฬ‚๐‘ก๐‘’ ๐‘‘โ€™๐ผ๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ๐‘’, ๐‘Ž๐‘ข ๐บโ„Ž๐‘Ž๐‘›๐‘Ž ๐‘’๐‘ก ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐ต๐‘™๐‘’ฬ ๐บ๐‘œ๐‘ข๐‘‘๐‘’ฬ ๐‘ ๐‘œ๐‘–๐‘ก ๐‘’๐‘›๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘’๐‘› ๐ธ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘’ ? ๐ผ๐‘™ ๐‘›โ€™๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘’๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก. ๐ถฬง๐‘Ž ๐‘›๐‘’ ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘๐‘’๐‘›๐‘‘ ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐ถ๐‘ƒ๐ผ, ๐‘ฬง๐‘Ž ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘๐‘’๐‘›๐‘‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™โ€™๐‘Ž๐‘ข๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘’ฬ ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘™๐‘–๐‘ฃ๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘’๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก. ๐ถโ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘™๐‘’ฬ€๐‘š๐‘’ ๐‘™๐‘Žฬ€ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘—๐‘’ ๐‘›๐‘’ ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘ก๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘‘๐‘ข ๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘ก.

๐—ž๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜ ๐—๐—ป๐—ฟ : M. le Prรฉsident, est ce que vous รชtes prรชts ร pardonner tous ceux qui ont complotรฉ contre vous pendant tous ces 10 ans que vous รฉtiez en prison ?

๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—ฏ๐—ฎ๐—ด๐—ฏ๐—ผ : ๐‘†๐‘– ๐‘—๐‘’ ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘‘๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ , ๐‘๐‘’๐‘ข๐‘ก ๐‘’ฬ‚๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘—๐‘’ ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ฃ๐‘–๐‘ฃ๐‘Ÿ๐‘’โ€ฆ๐‘ ๐‘–๐‘Ÿ๐‘’๐‘ โ€ฆ๐ฝ๐‘’ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’, ๐‘—๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘ข๐‘ ๐‘’ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘ ๐‘’๐‘ข๐‘ฅ, ๐‘—๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘–๐‘ . ๐‘„๐‘ข๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘œ๐‘› ๐‘Ž ๐‘ ๐‘œ๐‘ข๐‘“๐‘“๐‘’๐‘Ÿ๐‘ก ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘š๐‘’ ๐‘ฬง๐‘Ž, ๐‘œ๐‘› ๐‘Ž ๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘ ๐‘’๐‘ข๐‘™๐‘’ ๐‘โ„Ž๐‘œ๐‘ ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘ ๐‘’ ๐‘ ๐‘Ž๐‘ข๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ ๐‘ ๐‘œ๐‘–-๐‘š๐‘’ฬ‚๐‘š๐‘’, ๐‘โ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘‘๐‘œ๐‘›. ๐‘†๐‘– ๐‘œ๐‘› ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘‘๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘ , ๐‘œ๐‘› ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘ข๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ฃ๐‘–๐‘ฃ๐‘Ÿ๐‘’.

๐—ž๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜ ๐—๐—ป๐—ฟ : Avez-vous confiance en la justice internationale ?

๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—ฏ๐—ฎ๐—ด๐—ฏ๐—ผ : ๐ถฬง๐‘Ž ๐‘ฃ๐‘’๐‘ข๐‘ก ๐‘‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘œ๐‘– ๐‘™๐‘Ž ๐‘—๐‘ข๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘๐‘’ ๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘›๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘’ ? ๐‘ฬง๐‘Ž ๐‘ฃ๐‘’๐‘ข๐‘ก ๐‘‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘œ๐‘– ? ๐‘€๐‘œ๐‘– ๐‘—โ€™๐‘Ž๐‘– ๐‘’ฬ๐‘ก๐‘’ฬ ๐‘—๐‘ข๐‘”๐‘’ฬ ๐‘Žฬ€ ๐‘™๐‘Ž ๐ป๐‘Ž๐‘ฆ๐‘’ ๐‘’๐‘ก ๐‘—โ€™๐‘’๐‘› ๐‘ ๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘ ๐‘– ๐‘œ๐‘› ๐‘šโ€™๐‘Ž๐‘ฃ๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘—๐‘ข๐‘”๐‘’ฬ ๐‘’๐‘› ๐ถ๐‘œฬ‚๐‘ก๐‘’ ๐‘‘โ€™๐‘–๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ๐‘’, ๐‘๐‘’๐‘ข๐‘ก ๐‘’ฬ‚๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ž๐‘ขโ€™๐‘œ๐‘› ๐‘šโ€™๐‘Ž๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘š๐‘›๐‘’ฬ ๐‘Žฬ€ 50 ๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘œ๐‘›. ๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘ฬง๐‘Ž ๐‘›๐‘’ ๐‘ฃ๐‘’๐‘ข๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘’ ๐‘—๐‘ข๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘๐‘’ ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘‘๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘š๐‘’ฬ‚๐‘š๐‘’ ๐‘‘๐‘’ ๐‘š๐‘œ๐‘› ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘’๐‘ก ๐‘‘๐‘’ ๐‘š๐‘Ž ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘‘๐‘ข๐‘๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘‘๐‘’๐‘ฃ๐‘Ž๐‘›๐‘ก ๐‘™๐‘’ ๐‘‡๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘ข๐‘›๐‘Ž๐‘™ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐ป๐‘Ž๐‘ฆ๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘ก ๐‘–๐‘š๐‘š๐‘œ๐‘›๐‘‘๐‘’๐‘ . ๐ท๐‘œ๐‘›๐‘, ๐‘๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘œ๐‘›๐‘ -๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘’๐‘› ๐ด๐‘“๐‘Ÿ๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘—๐‘ข๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘œ๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘—๐‘ข๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘๐‘’๐‘ ๐‘–๐‘›๐‘‘๐‘’ฬ๐‘๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘ ๐‘’๐‘ก ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘—๐‘ข๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘๐‘’๐‘ ๐‘›๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘’-๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘œ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐ถโ„Ž๐‘’๐‘“๐‘ ๐‘‘โ€™๐ธ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘‘๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘’๐‘š๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™๐‘’๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ ๐‘œ๐‘๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘ .

๐—ž๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜ ๐—๐—ป๐—ฟ : M. le Prรฉsident, pour le mot de la fin, quelle est votre vision pour la Cรดte dโ€™Ivoire et pour lโ€™Afrique entiรจre ?

๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—ฏ๐—ฎ๐—ด๐—ฏ๐—ผ : ๐‘€๐‘’๐‘Ÿ๐‘๐‘– ๐‘“๐‘Ÿ๐‘’ฬ€๐‘Ÿ๐‘’ ! ๐‘€๐‘’๐‘Ÿ๐‘๐‘– ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ! ๐ฟโ€™๐‘–๐‘‘๐‘’ฬ๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘—๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘’ ๐‘’๐‘ก ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘—๐‘’ ๐‘ฃ๐‘’๐‘ข๐‘ฅ ๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ž๐‘”๐‘’๐‘Ÿ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘Ž๐‘“๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘–๐‘›๐‘ , ๐‘โ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘ž๐‘ขโ€™๐‘Ž๐‘ข๐‘—๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘‘โ€™โ„Ž๐‘ข๐‘–, ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘’๐‘Ÿ ๐‘’๐‘› ๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘š๐‘’ ๐‘‘๐‘’ ๐ถ๐‘œฬ‚๐‘ก๐‘’ ๐‘‘โ€™๐‘–๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘โ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘๐‘œ๐‘› ๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘ ๐‘– ๐‘ก๐‘ข ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘ก๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘ก๐‘œ๐‘› ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘’๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘–๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘›, ๐‘™๐‘’ ๐บโ„Ž๐‘Ž๐‘›๐‘Ž, ๐‘™๐‘’ ๐ฟ๐‘–๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘Ž, ๐‘™๐‘’ ๐ต๐‘ข๐‘Ÿ๐‘˜๐‘–๐‘›๐‘Ž ๐น๐‘Ž๐‘ ๐‘œ, ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘“ ๐‘™โ€™๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘’๐‘š๐‘๐‘™๐‘’ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐ถ๐ธ๐ท๐ธ๐ด๐‘‚, ๐‘ ๐‘– ๐‘ก๐‘ข ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘ก๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ฆ๐‘ , ๐‘ก๐‘œ๐‘› ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘’๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ฬ€๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ก. ๐‘ƒ๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ก ๐‘™๐‘œ๐‘›๐‘”๐‘ก๐‘’๐‘š๐‘๐‘ , ๐‘œ๐‘› ๐‘Ž ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘’ฬ ๐‘’๐‘› ๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘š๐‘’๐‘ ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘ฆ๐‘ ๐‘ข๐‘›๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’, ๐‘œ๐‘› ๐‘‘๐‘–๐‘ก ๐‘โ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘™๐‘Ž ๐ถ๐‘œฬ‚๐‘ก๐‘’ ๐‘‘โ€™๐ผ๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘š๐‘’๐‘–๐‘™๐‘™๐‘’๐‘ข๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘๐‘’๐‘๐‘–, ๐‘™๐‘’ ๐บโ„Ž๐‘Ž๐‘›๐‘Ž ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘š๐‘’๐‘–๐‘™๐‘™๐‘’๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘๐‘’๐‘๐‘–, ๐‘ฬง๐‘Ž ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘ก 60 ๐‘Ž๐‘›๐‘ ๐‘ž๐‘ขโ€™๐‘œ๐‘› ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘š๐‘’ ๐‘ฬง๐‘Ž ๐‘’๐‘ก ๐‘œ๐‘› ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘’๐‘›๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘๐‘™๐‘Ž๐‘๐‘’. ๐ผ๐‘™ ๐‘“๐‘Ž๐‘ข๐‘ก ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘’๐‘Ÿ ๐‘Žฬ€ ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘ ๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘’ฬ๐‘”๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘’๐‘ . ๐ฟ๐‘Ž ๐‘ ๐‘’๐‘ข๐‘™๐‘’ ๐‘โ„Ž๐‘œ๐‘ ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘’ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘‘๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐ถ๐ธ๐ท๐ธ๐ด๐‘‚, ๐‘โ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘ ๐‘Ž ๐‘๐‘Ÿ๐‘’ฬ๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›. ๐ถโ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก-๐‘Žฬ€-๐‘‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ž๐‘ขโ€™๐‘œ๐‘› ๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘ก ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘– ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘’ฬ‚๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘Ž๐‘ฆ๐‘ . ๐ฟ๐‘Ž ๐ถ๐‘œฬ‚๐‘ก๐‘’ ๐‘‘โ€™๐ผ๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘’๐‘ก ๐‘™๐‘’ ๐บโ„Ž๐‘Ž๐‘›๐‘Ž ๐‘“๐‘œ๐‘›๐‘ก ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘—๐‘Žฬ€ 60% ๐‘‘๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘‘๐‘ข๐‘๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐ถ๐‘Ž๐‘๐‘Ž๐‘œ๐‘ฆ๐‘’ฬ€๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‘๐‘ข ๐‘š๐‘œ๐‘›๐‘‘๐‘’. ๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘œ๐‘›๐‘ -๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ , ๐‘Ž๐‘ข ๐‘™๐‘–๐‘’๐‘ข ๐‘‘โ€™๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘–๐‘Ÿ ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘ฅ ๐‘‘โ€™๐‘Ž๐‘โ„Ž๐‘Ž๐‘ก ๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘๐‘Ž๐‘œ, ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘Ž๐‘ฆ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘ฅ ๐‘‘๐‘’ ๐‘ฃ๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’, ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘š๐‘’ฬ‚๐‘š๐‘’ ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘“๐‘–๐‘ฅ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘›๐‘œ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘ฅ ๐‘‘๐‘’ ๐‘ฃ๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’. ๐ผ๐‘™ ๐‘“๐‘Ž๐‘ข๐‘ก ๐‘๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ ๐‘Žฬ€ ๐‘™โ€™๐‘–๐‘›๐‘‘๐‘ข๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘–๐‘’, ๐‘ฃ๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘ง ๐‘Žฬ€ ๐‘™๐‘Ž ๐‘“๐‘–๐‘› ๐‘‘๐‘ข 19๐‘’ฬ€๐‘š๐‘’ ๐‘ ๐‘–๐‘’ฬ€๐‘๐‘™๐‘’, ๐‘™โ€™๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘”๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘’ ๐‘’๐‘ก ๐‘™๐‘Ž ๐บ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ก๐‘Ž๐‘”๐‘›๐‘’ ๐‘’ฬ๐‘ก๐‘Ž๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘Ž๐‘ข ๐‘š๐‘’ฬ‚๐‘š๐‘’ ๐‘›๐‘–๐‘ฃ๐‘’๐‘Ž๐‘ข ๐‘‘๐‘’ ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘ฃ๐‘’๐‘™๐‘œ๐‘๐‘๐‘’๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก, ๐‘™๐‘Ž ๐‘‘๐‘–๐‘“๐‘“๐‘’ฬ๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ขโ€™๐‘–๐‘™ ๐‘ฆ ๐‘Ž ๐‘’๐‘ข ๐‘โ€™๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐บ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ก๐‘Ž๐‘”๐‘›๐‘’ ๐‘Ž ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘ก ๐‘™๐‘’ ๐‘โ„Ž๐‘œ๐‘–๐‘ฅ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™โ€™๐‘–๐‘›๐‘‘๐‘ข๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘–๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘ ๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘’๐‘ก ๐‘™โ€™๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘”๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘’ ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘’ฬ ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘Ž๐‘ฆ๐‘ ๐‘Ž๐‘”๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘œ๐‘™๐‘’. ๐ผ๐‘™ ๐‘’๐‘ ๐‘ก ๐‘ก๐‘’๐‘š๐‘๐‘ ๐‘ž๐‘ขโ€™๐‘Ž๐‘ข ๐‘›๐‘–๐‘ฃ๐‘’๐‘Ž๐‘ข ๐‘‘๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐ถ๐ธ๐ท๐ธ๐ด๐‘‚, ๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘™๐‘Ž๐‘›๐‘ฬง๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘‘โ€™๐‘–๐‘›๐‘‘๐‘ข๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘–๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘ ๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›. ๐‘‰๐‘œ๐‘–๐‘™๐‘Žฬ€ ๐‘๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’ ๐‘—๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘ข๐‘ฅ ๐‘ฃ๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘โ„Ž๐‘’๐‘Ÿ ๐‘“๐‘Ÿ๐‘’ฬ€๐‘Ÿ๐‘’ !

๐—ž๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜ ๐—๐—ป๐—ฟ : Merci beaucoup, M. le Prรฉsident !

๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—š๐—ฏ๐—ฎ๐—ด๐—ฏ๐—ผ : ๐‘€๐‘’๐‘Ÿ๐‘๐‘– !

๐—ฆ๐—˜๐—ฅ๐—ฉ๐—œ๐—–๐—˜ ๐—–๐—ข๐— ๐— ๐—จ๐—ก๐—œ๐—–๐—”๐—ง๐—œ๐—ข๐—ก ๐—ฃ๐—ฃ๐—”-๐—–๐—œ

Comments

comments