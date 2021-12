𝗥𝗚𝗣𝗛 𝟮𝟬𝟮𝟭 : Laurent Gbagbo et Nady Bamba se font enregistrer

Le rĂ©cemment gĂ©nĂ©ral de la population et de l’habitat suit son cours en CĂŽte d’Ivoire. L’ancien chef d’Etat ivoirien s’est fait enregistrer ce jour comme tĂ©moigne le communiquĂ© du PPA-CI.

Le PrĂ©sident Laurent Gbagbo, PrĂ©sident du Parti des Peuples Africains-CĂŽte d’Ivoire (PPA-CI), et sa compagne, Nadiani Bamba, se sont fait enrĂŽler, ce mardi 14 dĂ©cembre 2021 Ă leur domicile, dans le cadre du Recensement GĂ©nĂ©ral de la Population et de l’Habitat (RGPH).

C’est autour de 17 heures que Mme Kaba NialĂ©, Ministre du Plan et du DĂ©veloppement du Gouvernement de CĂŽte d’Ivoire, est arrivĂ©e au domicile du PrĂ©sident Laurent Gbagbo, accompagnĂ©e de M. Doffou N’guessan Gabriel, Directeur de l’institut National de la Statistique (INS) , Mme Deza Doria, Coordonnatrice RGPH Cocody et des agents recenseurs.

C’est dans une ambiance trĂšs dĂ©tendue que le PrĂ©sident Laurent Gbagbo s’est entretenu avec la Ministre du Plan et du DĂ©veloppement du Gouvernement de CĂŽte d’Ivoire, avant de se soumettre aux questions de l’agent recenseur.

Le Parti des Peuples Africains-CĂŽte d’Ivoire (PPA-CI), Parti que prĂ©side le PrĂ©sident Laurent Gbagbo, avait, par un communiquĂ© en date du 08 novembre 2021 et signĂ© du Porte-parole, le Ministre Justin Katinan KonĂ©, invitĂ© ses militants, militantes, sympathisants et les populations ivoiriennes Ă adhĂ©rer totalement Ă l’opĂ©ration et Ă se faire enrĂŽler massivement Ă ce 5Ăšme RGPH dans la pĂ©riode indiquĂ©e.

Le couple Gbagbo avait à ses cÎtés Son Excellence M. Djodjo Togba, vice-président du PPA-CI en charge du Protocole et M. Ousmane Sy Savane, Président de la Commission Communication et Organisation des Manifestations du PPA-CI.

Rappelons que la prolongation de la pĂ©riode (7 au 14 dĂ©cembre) du Recensement gĂ©nĂ©ral de la population et de l’habitat (Rgph 2021) consenti par le Chef de l’Etat est la derniĂšre. NialĂ© Kaba, ministre du Plan et du DĂ©veloppement l’a fait savoir dans les locaux du Bureau technique permanent de recensement (Btpr) Ă Cocody-II Plateaux, le dimanche 12 dĂ©cembre 202, au terme d’une tournĂ©e dans plusieurs communes d’Abidjan.

«Plus de prorogation de l’opĂ©ration aprĂšs le 14 dĂ©cembre 2021. Je demande aux personnes huppĂ©es d’ouvrir leurs portes», a – telle soulignĂ©.

