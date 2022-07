03 astuces maisons pour déboucher les canalisations￼￼

Évier bouché, mauvaises odeurs remontant de vos canalisations… il est temps de les déboucher ! La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez vous en charger vous-même, en suivant nos conseils. Astuces de grands-mères, produits naturels ou trucs de plombiers, voici toutes les solutions pour déboucher une canalisation facilement et sans vous ruiner.

Au-delà d’utiliser du bicarbonate de soude et de l’eau bouillante, il existe d’autres astuces efficaces avec cette poudre blanche abrasive pour désencombrer les canalisations.

Le bicarbonate de soude et le citron

Cette combinaison redoutable est aussi efficace parfumer la cuisine. Pour l’appliquer, commencez par verser une demi-tasse de bicarbonate de soude dans le drain. Ensuite, ajoutez une demi tasse de jus de citron, puis fermez le drain avec un bouchon et laissez agir les deux produits pendant deux heures. Il n’y aura plus qu’à laisser couler l’eau chaude pour désintégrer le bouchon. Vous pourrez dire adieu aux mauvaises odeurs liées aux aliments restés bloqués dans le drain.

Le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc

Vous pouvez venir à bout des canalisations bouchées en utilisant un ingrédient écologique. Pour mettre à profit cette astuce, il faudra verser une tasse de vinaigre blanc dans le drain de votre évier. Ajoutez ensuite de l’eau bouillante, un ingrédient fondamental pour éliminer les dépôts durs de calcaire et permettre un dégagement total du tuyau. Grâce à cette technique, vous pourrez également venir à bout des odeurs désagréables. Vous pouvez utiliser cette méthode pour déboucher aussi le drain de la baignoire.

Le bicarbonate de soude et le sel

Il existe des moyens écologiques pour déboucher facilement les canalisations. Pour cela, vous devrez verser du bicarbonate de sodium et du gros sel dans le drain. Laissez agir cette combinaison le temps d’une nuit. Dernière étape : versez un litre d’eau bouillante pour évacuer le drain.

