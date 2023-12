08 mars 2024: Faso Danfani et kokodonda choisis

Dans le cadre du déroulement de la journée internationale de la femme, 08 mars 2024, des motifs de pagnes ont été choisis. Il s’agit de Faso Danfani et Kokodonda, deux tenues traditionnelles.

Le 8 mars 2024, les deux tenues traditionnelles Faso Danfani et Kokodonda sont choisies comme tenues officielles pour représenter la culture et l’identité du Burkina Faso. Cette annonce qui a été faite à travers un communiqué du ministère de la solidarité de l’action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille.

En effet, Le Faso Danfani est une tenue traditionnelle burkinabè largement portée lors d’occasions festives et cérémonielles. Il est tissé à la main à partir de coton local et se caractérise par ses motifs colorés et inspirés de la nature. Le Faso Danfani est porté à la fois par les hommes et les femmes du pays, et est considéré comme un symbole d’appartenance à la culture burkinabè.

Le Kokodonda, quant à lui, est une tenue traditionnelle spécifique à la région du Sahel au Burkina Faso. Il est confectionné à partir de délicats fils de soie et d’autres matériaux légers. Le Kokodonda est principalement porté par les femmes lors de mariages et de festivals culturels. Il se compose d’une longue robe fluide et d’un foulard assorti.Par ailleurs , le choix de ces tenues traditionnelles en tant que tenues officielles témoigne de la volonté du Burkina Faso de préserver et de promouvoir sa riche culture et son patrimoine. Cela permettra également de mettre en avant l’artisanat local et de soutenir les communautés qui fabriquent ces tenues traditionnelles.