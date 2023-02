12.000 morts en Turquie et Syrie: L’ONU appelle à laisser la politique de côté

Le bilan des tremblements de terre en Turquie et en Syrie s’alourdit d’heure en heure. Le séisme qui a frappé les deux pays, lundi matin, a fait au moins 11.700 morts, selon de nouveaux bilans officiels.

Des régions entières ravagées par les secousses: L’ONU appelle à l’aide internationale en Turquie et en Syrie

Le bilan de cette secousse de magnitude 7,8 est en constante aggravation et dépasse désormais les 11.700 morts en Turquie et en Syrie. Au moins 10.0000 personnes ont péri en Turquie et 2662 en Syrie à la suite du tremblement de terre du lundi, précisent les secours. L’ONU appelle à “mettre la politique de côté” et faciliter l’accès notamment au Nord-Ouest de la Syrie.

“Mettez la politique de côté et laissez-nous faire notre travail humanitaire”, a plaidé dans une interview à l’AFP, le coordinateur résident de l’ONU en Syrie, El-Mostafa Benlamlih. “On ne peut pas se permettre d’attendre et de négocier. Si on attend de négocier, ce sera déjà trop tard”.

Le réseau social est devenu inaccessible sur les principaux fournisseurs de téléphonie mobile turcs mercredi. Cette coupure intervient sur fond de multiplication des critiques en ligne de la réponse du gouvernement au tremblement de terre meurtrier de cette semaine. L’organisme de surveillance de la gouvernance de l’internet netblocks.org a souligné que l’accès à Twitter était restreint “sur plusieurs fournisseurs d’accès Internet à compter du mercredi 8 février 2023”.

