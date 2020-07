Voici le projet de société du Candidat FPI Affi N’guessan pour la présidentielle 2020

PROJET DE SOCIETE D’AFFI N’GUESSAN (FPI): LES CINQ DOMAINES STRATEGIQUES ET LES OBJECTIFS ASSOCIES

I – RENAISSANCE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE

A – Bâtir la nation et fonder la paix sur la réconciliation nationale et la cohésion sociale.

B – Proposer un nouveau contrat social pour la renaissance : refonder l’Etat et moderniser les institutions.

C – Approfondir la décentralisation et régionaliser le processus de développement économique et social.

D – Faire de la Côte d’Ivoire une puissance régionale en matière de sécurité et de défense.

E – Mettre la justice au service de la paix sociale et de la prospérité nationale.

II – RENAISSANCE DU CAPITAL HUMAIN ET MODERNISATION SOCIALE

A – Réaliser la révolution culturelle pour une Nation de la Citoyenneté, de la créativité et de l’excellence.

B – Garantir l’égalité des chances et faire de l’éducation/formation le moteur de la Renaissance nationale.

C – Garantir la santé et le bien-être pour tous.

D – Faire du sport une institution de santé publique, de cohésion sociale et de promotion internationale de la Côte d’Ivoire.

E – Assurer l’accès au logement, à l’eau potable et à l’électricité, dans un cadre de vie décent.

F – Promouvoir la pleine participation des femmes au développement national

G – Avec les jeunes, relever les défis d’aujourd’hui et garantir les succès de demain.

H – Du travail pour tous, tous au travail : créer des emplois notamment pour les jeunes, améliorer les revenus, lutter contre la pauvreté.

III – LA RENAISSANCE ÉCONOMIQUE ET LA MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES

A – Assurer l’autosuffisance alimentaire et nutritionnelle et faire de la Côte d’Ivoire”le grenier de l’Afrique de l’Ouest”.

B – Pour une prospérité durable, bâtir une puissance industrielle sur la révolution agricole et minière dans une économie diversifiée.

C – Faire de la Côte d’Ivoire une puissance énergétique sous-régionale.

D _ Moderniser, diversifier, et diversifier les infrastructures économiques.

E – Relever le défi de la révolution numérique et de la modernisation technologique du pays.

IV – LA RENAISSANCE ÉCOLOGIQUE

A – Faire de la Côte d’Ivoire une référence en matière de développement durable.

B – Assurer la protection et l’équilibre de la biodiversité pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.

V – LA RENAISSANCE DIPLOMATIQUE

A – La Côte d’Ivoire ouverte sur le monde pour la paix et le progrès.

B – Redynamiser la diplomatie ivoirienne au service du rayonnement international de la Côte d’Ivoire.

Comments

comments