Après « Jolie Nana » (près de 34 millions de vues sur Youtube depuis juillet 2020), Aya Nakamura est revenue au-devant de la scène médiatique avec un tout nouveau single intitulé « Doudou ». Un titre sensuel annonçant à souhait l’arrivée de son troisième album qui est prévu avant la fin de l’année. Annonce faite par la chanteuse Franco-malienne elle-même.

Dans ‘Doudou’ (qui a déjà enregistré plus de 5 millions de vues sur Youtube) depuis sa mise en ligne voici seulement 7 jours, la chanteuse met en scène les débuts d’une idylle. Un titre beaucoup plus sentimental que ses derniers grands succès. Tourné au format super 8 avec un effet vintage, le clip se déroule dans un pool party. Aya dans le rôle principal évolue dans une tendresse passionnelle entrecoupée de moments de clashs avec un jeune homme qu’elle appelle «Doudou».

L’interprète de « Djadja » et de « Pookie » a vu son second album studio « Nakamura » être vendu à 1 million d’exemplaires dans le monde entier (500.000 en France et 500.000 à l’international). Une victoire musicale qu’elle n’a pas manqué de partager à profusion sur les réseaux sociaux,

L’impressionnant et étonnant parcours d’Aya Nakamura



De son vrai nom Aya Danioko, Aya Nakamura a vu le jour à Bamako, le 10 mai 1995. Elle arrive en France avec sa famille alors qu’elle n’était qu’enfant. «Je voulais être modéliste, mais cela a cessé de me plaire, alors j’ai chanté», se souvient-elle.

A l’âge de 19 ans, elle a fait sortir son premier titre «Karma». En 2015, sa carrière commence à réellement décoller avec «Brisé» qui fait plus de 13 millions de vues sur YouTube et «Love d’un voyou», en featuring avec le rappeur Fababy, plus apprécié. Depuis, l’artiste n’a accumulé que des succès surtout auprès d’un public jeune issu de la diversité de la France. Son premier album publié le 25 août 2017 a été certifié « Disque d’or », en France. Elle se fait ensuite connaître du grand public avec son deuxième album, un vrai chef d’œuvre, propulsé par le single «Djadja» qui a fait danser plus d’un.

Album certifié disque de diamant



En prélude à la sortie de son prochain 3ème album en novembre prochain, la jeune femme a aussi dévoilé un remix de son tube ‘Djadja’, en collaboration avec le chanteur colombien Maluma.

Aya Nakamura a atteint plus de 19 millions d’auditeurs par mois via ‘Jolie Nana’, elle est la 137e artiste mondiale la plus écoutée sur Spotify. ‘Jolie Nana’ est le troisième single d’Aya Nakamura à battre des records après ‘Djadja’ et ‘Copine’ en 2018. La chanson est restée en tête du classement des tubes pendant 4 semaines 25 jours et a été certifiée ‘Single de platine’ en France.

