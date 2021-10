18 octobre 1905- 18 octobre 2021 : le PDCI a célébré Houphouët, 116 ans

“Les derniers anniversaires du Président Félix Houphouët-Boigny se sont succédé sans se ressembler. Le congrès du PDCI RDA et les élections présidentielles se déroulent chaque 5 ans, au mois d’octobre. En 1985 et 1990, le Président est en pleine campagne électorale le jour de son anniversaire.

Le 18 octobre, est aussi la date anniversaire du RDA, le Rassemblement Démocratique Africain. Le samedi 18 Octobre 1986, le Président ouvre le colloque de Yamoussoukro pour les 40 ans du PDCI RDA. En 1987, pour son 82e anniversaire, les stars Stevie Wonder, Julio Iglésias, Dionne Warwick et Gladys Knight chantent et souhaitent un « Happy Birthday » au Président lors d’une émission en direct depuis Los Angeles.

En 1988, une semaine avant son anniversaire, le 11 octobre, le gouverneur de la BCEAO décède.En 1989, le 14 octobre c’est Alphonse Boni, qui tire sa révérence. Le 18 octobre, dans l’après-midi le Président se rend à l’aéroport pour accueillir la dépouille mortelle du président de la cour suprême. Ce mercredi 18 Octobre 1989, un évènement va mettre du baume au cœur du Président.

La Côte d’Ivoire est élue à l’assemblée générale des Nations unies pour 2 ans à partir de janvier 1990. Pour son 86e anniversaire, en 1991, le Président organise une grande veillée de prière à la grande mosquée à la Basilique. Pour la première fois des festivités ont lieu à l’hôtel de ville de Yamoussoukro. À Abidjan, au Palais des congrès de l’hôtel Ivoire, 22 artistes dont Alpha Blondy, Baba mal, Meiway et Lougah François prestent en présence du Premier ministre Alassane Ouattara.

Dimanche 18 Octobre 1992, le jour de son 87e anniversaire, après la séance de clôture du congrès constitutif d’Ufpdci, le Président assiste à une messe célébrée à la Basilique pour son anniversaire. Aux alentours de 17 h, il offre un déjeuner au 3e étage de sa résidence à plus de 100 invitées. Les célébrations de son 87e anniversaire seront les dernières, le 18 octobre 1993, le Président est hospitalisé à Paris.”

Pour célébrer la naissance du père de la nation ivoirienne, PDCI-RDA a choisi pour cette année la Cathédrale Saint Jean de Cocody pour une messe d’Anniversaire. Les héritiers ont marqué la naissance de feu le président Félix Houphoet Boigny en présence d’Henriette Konan Bédié, l’Épouse du président Henri Konan Bédié.

Sapel MONE

