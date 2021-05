1er mai : le message du chef de file de l’opposition ivoirienne, le président Henri Konan Bédié

Le chef de file de l’opposition ivoirienne, le président Henri Konan Bédié a adressé un message à l’endroit des travailleurs ivoirien à l’occasion de la fête du travail. Ci-dessus le discours .

Chères travailleuses et Chers travailleurs de Côte d’IvoireJe voudrais profiter de ce jour solennel du 1er Mai pour vous féliciter et vous remercier pour tous vos efforts et sacrifices consentis pour bâtir notre pays.Au moment où notre parti, le PDCI-RDA, célèbre ses 75 ans, je voudrais également me souvenir de nos devanciers, qui, avec à leur tête avec, le Président Félix Houphouët-Boigny, ont créé le Syndicat Agricole Africain (SAA) pour lutter contre les discriminations coloniales et les injustices que subissaient les planteurs africains.Ceci pour rappeler une fois de plus que la Côte d’Ivoire moderne a connu ce beau parcours grâce aux agriculteurs avec le Syndicat Agricole Africain qui est devenu en 1946, le PDCI-RDA. C’est la preuve que le PDCI-RDA croit dans les valeurs de progrès et du travail bien fait. Le PDCI-RDA demeure un parti attaché à son crédo qui est de promouvoir une politique fondée sur sa capacité à servir le vaillant peuple de Côte d’Ivoire et à bâtir dans l’égalité de tous, une nation moderne et modèle. Il l’a démontré hier et aujourd’hui et, continue de le démontrer chaque jour.La célébration de cette fête intervient également dans un contexte marqué par la maladie du Coronavirus.J’adresse mes sincères encouragements au personnel de santé et aux forces de défense et de sécurité qui font preuve d’esprit citoyen en œuvrant, chaque jour à freiner la propagation de cette pandémie.Je n’oublie pas les travailleurs et travailleuses du monde du secteur informel qui connaissent une perte de revenus à cause de cette pandémie.Enfin, j’invite le gouvernement à améliorer le cadre et les conditions de travail dans le secteur public et à accroître les mesures sécuritaires dans les autres secteurs d’activités pour réduire les risques de contamination sur les lieux de travail. Par ailleurs, j’invite le gouvernement à consolider le dialogue social pour mieux répondre aux nombreuses préoccupations des travailleurs.Bonne fête du travail à toutes et à tous !

Henri Konan BÉDIÉ

Président du PDCI-RDA

Comments

comments