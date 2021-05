1er Mai : le premier ministre Patrick Achi fait le point de la journée

Le premier ministre Patrick Achi fait le point de la journée .

Aujourd’hui, nous avons célébré le travail et les travailleurs !

Nous avons constaté l’esprit de dialogue constructif, initié par le Président de la République Alassane Ouattara et qui existe depuis plusieurs années entre les centrales syndicales et le Gouvernement.

Cet échange direct et régulier garantit une concorde sociale puissante, assure la bonne marche économique de la Nation et donc l’amélioration concrète des conditions de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens.

Nous serons les gardiens de ce climat social serein.

Mieux, nous nous appuierons sur lui pour accélérer le bond en avant de la Côte d’Ivoire.

Pour la rendre plus productive, pour créer toujours plus d’emplois décents, notamment pour les jeunes et les femmes, pour améliorer la qualité de vie au travail – et la qualité de vie tout court !

Oui, c’est ça la Côte d’Ivoire Solidaire !

