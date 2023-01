De la rue kenyane, elle devient miss belge

De retour en Éthiopie son pays natal, la plus belle fille et intelligente de la Belgique pour cette année 2021 a bien voulu enfin rencontré son père qu’il avait rejeté alors qu’elle n’avait que 8 ans.

En effet, son père avait épousé une nouvelle femme et cette dernière ne les appréciait pas du tout et de ce fait elle avait tout fait pour que leur père les abandonne, chose qui a été faite. Ainsi, Kedist Deltour s’est retrouvée dans la rue et ses autres frères.

Aujourd’hui devenue miss Belgique 2021, elle a voulu revoir son père et avoir toutes les réponses à ses questions. Non seulement elle l’a retrouvé mais aussi elle lui a pardonné et a même rencontré pour la toute première fois ses demi- frères. Son père a avoué qu’il regrette son acte et qu’il l’aime de tout son coeur. Sa marâtre, celle à l’origine du problème lui a proposé de dormir à la maison avec eux.