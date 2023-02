Recrutement des sous officiers et militaires de rang spécialistes

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense porte à la connaissance de la population de l’ouverture d’un recrutement de sous-officiers et militaires du rang spécialistes. Sont concernés, les jeunes filles et garçons de nationalité ivoirienne âgés de 18 ans à 26 ans ayant une bonne pratique, des qualifications ou des diplômes dans les métiers suivants :

– Génie électrique

– Génie civil bâtiment

– Génie mécanique

– Moniteur-éducateur (Exclusivement féminin)

– Informatique

La préinscription en ligne est ouverte du 06 au 16 février 2023 sur le site du Bureau concours de l’État-Major Général des Armées.

Pour toute information concernant les conditions de candidature, les profils recherchés et dossier à fournir, appelez le 27 20 25 72 00 ou consultez le site : https://bureau.concours.armees.gouv.ci

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense rappelle que ce processus est entièrement gratuit et que seuls les meilleurs profils seront sélectionnés.

