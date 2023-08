22e édition de la Fête de l’intégration africaine: Serge Abdel Nouho reçoit le prix africain du meilleur manager de maison de presse

Pour ses efforts inlassables visant à repositionner le quotidien gouvernemental Fraternité Matin en proie à diverses difficultés, depuis quelques années, Serge Abdel Nouho, directeur général de ce groupe de presse, a été primé le 12 août 2023, à la cité sainte Augustine de Yamoussoukro.

Le Réseau des professionnels de la communication pour l’intégration africaine (Repciaf) qui suit, depuis des années, son management gagnant, lui a décerné le prix du meilleur manager africain de maison de presse, à l’occasion du dîner-gala de la 22e édition de la Fête de l’intégration africaine (Fia) qui récompense les grands bâtisseurs de l’émergence africaine.

Cette année, ce sont une trentaine de lauréats africains aux compétences avérées dans divers secteurs d’activité qui ont été primés en présence de Konan Yao Gbégré, sénateur de Yamoussoukro.

Selon Sanogo Adama, patron du Repciaf, Serge Abdel Nouho, qui a débuté en tant que directeur général adjoint dans l’entreprise et aujourd’hui directeur général, est un exemple de combativité.

Car Fraternité Matin qui sort d’un plan social nécessité par son état de santé, il y a 4 ans, commence à sortir progressivement la tête de l’eau et à afficher de bons résultats, grâce à la politique managériale de ce jeune cadre diplômé de l’École supérieure de commerce et d’administration des entreprises (Escae).

« Ça fait toujours plaisir de recevoir des prix surtout quand on reconnaît le travail de quelqu’un. Ce travail repose d’abord sur la force des équipes. Donc, je tiens vraiment à féliciter d’abord mes équipes qui travaillent jour et nuit avec moi et qui m’encouragent. Je tiens à leur dédier ce prix. Le meilleur est à venir parce que nous savons que les défis sont importants. Mais avec beaucoup d’abnégation et l’acharnement au travail, c’est sûr qu’on arrive toujours à bon port. Je pense que nous allons continuer à glaner d’autres prix, en tout cas, c’est mon souhait, puisque vous avez remarqué qu’au niveau des Ébony qui ont eu lieu récemment, Fraternité Matin s’est bien illustré avec beaucoup de prix. Donc nous sommes dans cette logique de performer et de travailler », a confié le patron du groupe Fraternité Matin, avant d’exprimer sa gratitude à Sanogo Adama et à son équipe qui font la promotion du mérite.