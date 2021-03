22e sommet ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA : ce que Ouattara a dit aux présidents de la sous-région

Le Président de la République, Alassane OUATTARA, Président en exercice de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine, préside, ce jeudi 25 mars 2021, par visioconférence, la 22e Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA.

Ce Sommet est consacré à l’analyse de la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 et des mesures à prendre pour contenir les impacts de cette crise sanitaire.

Les Chefs d’Etat et de Gouvernement feront également le point des progrès enregistrés dans notre Union et les défis à relever pour poursuivre notre marche vers un espace de prospérité partagée. C-dessous l’allocution du président ivoirien .

“Monsieur le Premier Ministre par Intérim ;

Mesdames et Messieurs les Ministres ;

Mesdames et Messieurs les Secrétaires d’Etat ;

Mesdames et Messieurs,

Je vous demande d’observer une minute de silence à la mémoire du Premier Ministre Hamed

Bakayoko, qui nous a quittés le mercredi 10 mars dernier.

Je vous remercie.

C’est avec beaucoup d’émotion que je vous retrouve ce matin. Nous venons tous d’être

durement éprouvés par le décès brutal du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre

de la Défense, Hamed Bakayoko.

La disparition d’Hamed est une grande perte pour notre pays. Ses qualités humaines,

professionnelles ainsi que son humanisme et sa grande générosité étaient reconnus de tous.

Je voudrais, à nouveau, lui rendre hommage pour son importante contribution au service de

notre pays et de tous les Ivoiriens. Tout au long des années qu’il a passées au

Gouvernement, Hamed Bakayoko a œuvré, avec abnégation, à la consolidation de la paix, du

dialogue politique et de la sécurité ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie de nos

concitoyens.

En ces moments particulièrement douloureux pour notre pays, j’ai une pensée pour son

épouse Yolande, ses enfants, la famille BAKAYOKO ainsi que l’ensemble de ses

collaborateurs à la Primature et au Ministère de la Défense.

Monsieur le Premier Ministre par Intérim ;

Mesdames et Messieurs les Ministres ;

Mesdames et Messieurs les Secrétaires d’Etat ;

Je voudrais vous remercier pour les messages de condoléances que vous m’avez adressés.

Hamed était un fils pour la Première Dame et moi-même. Il était certes votre Chef du

Gouvernement mais je sais aussi qu’il était un frère et un ami pour beaucoup d’entre vous.

Je voudrais donc vous présenter, à nouveau, mes condoléances les plus émues. Il va

beaucoup nous manquer. Nous prions tous pour que son âme repose en paix.

Afin d’honorer sa mémoire, nous devons poursuivre le dialogue politique, le développement

de notre pays, avec engagement et détermination, dans une Côte d’Ivoire apaisée et ouverte

à tous.

Je voudrais vous réitérer mes condoléances et dire que ce sont des moments difficiles. Mais

nous avons repris le travail pour nos concitoyens et je sais que chacun de nous fera l’effort

nécessaire pour retrouver le rythme qui a été le nôtre au cours de ces dernières années.

Je vous remercie.”

