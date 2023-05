Gourma : L’Organisation des Mouvements et Associations Panafricaines et de lutte fustige la CEDEAO

Fada N’Gourma 5 mai 2023 (AIB)- L’Organisation des Mouvements et Associations Panafricaines et de lutte a exprimé son soutien aux autorités de la transition face aux hommes de médias le jeudi 4 mai 2023 à Fada N’Gourma.

Lors de la conférence de presse, le porte-parole de l’Organisation des Mouvements et Associations Panafricaines et de lutte, Marius Lompo a dépeint le contexte du Burkina Faso où certaines institutions régionales et internationales tentent de saper par tous les moyens par une politique impérialiste, des populations innocentes et victimes des affres conjoncturelles de cette politique.

Cette situation caractérisée par les attaques répétées qui ont endeuillé nos pauvres populations est la résultante de cette politique extérieure impérialiste de certaines démocraties du Nord, a laissé entendre M. Lompo.

Poursuivant, le porte -parole du jour a déploré le fait que certaines institutions régionales comme la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ( CEDEAO), au lieu d’apporter leur soutien, à la réponse que le gouvernement du Burkina Faso implémente sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré, s’adonnent à des actions ou à des ingérences qui laissent entrevoir des agendas cachés.

Il a soutenu que les nombreux efforts pour ramener la paix et la stabilité dans plusieurs villes et campagnes sur le leadership du pouvoir actuel, sont des réalités vérifiables sur le terrain.

Toutefois, conscient que le processus de sécurisation du pays est une lutte de longue haleine, M. Lompo suggère au Capitaine Ibrahim Traoré d’intensifier le combat surtout dans la région de l’Est où les attaques terroristes sont récurrentes.

Pour réaffirmer leur soutien aux FDS, aux VDP et à la transition, l’Organisation des Mouvements et Associations Panafricaines et de lutte appelle toutes les populations des villes et campagnes de la région de l’Est à un meeting le samedi 06 mai 2023 à partir de 8 heures à la place des martyrs de Fada N’Gourma

Agence d’information du Burkina