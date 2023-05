Crise économique: les entrepreneurs de Cuba appellent Joe Biden à tenir ses promesses

Dans une lettre adressée à Joe Biden, 300 entrepreneurs cubains demandent au président américain de soutenir le secteur privé de l’île, alors que le pays connaît une crise économique sans précédent. Ces travailleurs indépendants réclament, en fait, que le locataire de la Maison Blanche tienne ses engagements.

Il y a un an, Joe Biden a promis « d’encourager la croissance du secteur privé » en soutenant « les entrepreneurs cubains indépendants ». Seulement voilà : aujourd’hui, rien n’a changé, selon l’Alliance pour l’engagement et le respect de Cuba, l’organisation – engagée pour la fin de l’embargo américain sur l’île – qui signe le courrier adressé au président américain.

Elle fustige le choix de l’administration Biden de poursuivre « les politiques cruelles » du précédent locataire de la Maison Blanche, Donald Trump. Et l’incompréhension des entrepreneurs cubains est d’autant plus forte qu’ils attendaient plus d’ouverture de la part du démocrate Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, le président de la détente entre les États-Unis et Cuba.

Pourtant, les 243 sanctions additionnelles à l’embargo, prises par le chef d’État républicain Donald Trump en 2017, ont été peu assouplies depuis. Ajoutez à cela la pandémie de Covid-19 qui a brutalement freiné le tourisme… De quoi plonger l’île caribéenne, où le taux d’inflation est parmi les plus hauts du continent américain dans sa plus grave crise économique depuis la fin de l’Union soviétique. 300 000 Cubains auraient quitté le pays pour fuir cette crise en 2022.