Les candidats Rhdp Assahoré et Watchard Kedjebo réhabilitent les pompes villageoises de Kokokro et Akokokro (Diabo)

Commune de Diablo.

Samedi 22 septembre 2023.

Les candidats du Rhdp, Assahoré Konan Jacques et Watchard Kedjebo mettent fin aux souffrances des populations.

Les populations de Kokokro, Akokokro et de Oussou Konankro peuvent pousser un grand ouf de soulagement. Les femmes et les jeunes filles de ces trois villages de la commune de Diabo n’iront plus loin de leurs villages souvent à des heures tardives et au péril de leur vie à la recherche de l’eau potable.

Le candidat désigné du Rhdp aux élections régionales dans le Gbêkê, l’honorable Assahoré Konan Jacques où » JAK le messie » comme l’appellent affectueusement les populations du Gbêkê en a décidé ainsi en réparant les pompes hydrauliques desdits villages endommagées depuis plus d’un an.

Empêché pour des raisons de calendrier très chargé, il a mandaté son jeune frère monsieur Kouassi Ferdinand dit Watchard Kedjebo, candidat aux municipales à Diabo pour présider cette cérémonie hautement sociale.

Elles attendaient cela depuis plus d’un an, c’est désormais chose faite les pompes hydrauliques endommagées de leurs villages sont réhabilitées pour le bonheur des populations.

Personne à Kokokro, Akokokro encore moins à Oussou Konankro n’a voulu se faire conter l’événement. Les populations de ces villages sont sorties très nombreuses ce samedi 22 septembre 2023 pour assister à la cérémonie de remise de leurs pompes hydrauliques réhabilitées mettant ainsi fin à plusieurs mois de souffrances. Vieux, jeunes et enfants ont envahi très tôt ce samedi matin les différents lieux réservés pour la cérémonie

» Le Rhdp c’est du congrès “a dit le candidat du président Ouattara pour les municipales dans la commune de Diabo, Watchard Kedjebo.

« Chers parents, le développement est à nos portes. Je suis heureux de vous apporter l’eau, l’eau source de vie. Vous avez droit à la vie, vous avez droit à l’eau. Nous avons entendu vos cris de cœur. Cela ne pouvait plus durer. La cérémonie de ce jour est le début d’une nouvelle ère, l’ere du développement avec le Rhdp. Saisissons cette chance qui s’offre à nous en faisant un choix de raison, le choix entre le concret et l’illusion. Inscrivons-nous résolument dans la vision du chef de l’État SEM Alasane Ouattara de faire de notre pays un pays solidaire dans lequel la chaîne de solidarité est une réalité et non un simple slogan politique. Ensembles et unis nous irons très loin parce que tout deviendra possible et le développement avec » . Voici le message que je tenais à vous passer de la part de mon aîné l’honorable Assahoré Konan Jacques qui ne ménage aucun effort pour apporter des solutions concrètes à vos sollicitations a tenu à préciser le secrétaire départemental du Rhdp de Botro-diabo, Watchard Kedjebo dans chaque village où il est passé.

Visiblement très heureuses, les populations comme un seul homme ont promis de tout mettre en œuvre pour une victoire écrasante des candidats du Rhdp aux municipales comme aux régionales au soir du 2 septembre.

Rappelons à toutes fins utiles que le candidat désigné du Rhdp aux municipales à Diabo viens de terminer une série de tournées l’ayant conduit dans tous les quartiers, hameaux et villages de la commune de Diabo.

Emmanuel de Kouassi pour Connectionivoirienne depuis Kokokro (Diabo).