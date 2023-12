Côte d’Ivoire : une nouvelle réglementation pour les jeux de hasard

Lors de sa réunion du 6 décembre 2023, le Conseil des ministres a approuvé deux décrets concernant la réglementation des jeux de hasard en Côte d’Ivoire.

Le premier décret accorde à la Loterie Nationale de Côte d’Ivoire (LONACI), une entreprise à participation majoritairement publique, le monopole pour organiser et gérer les jeux dans les espaces physiques et une partie des espaces virtuels. Ce décret établit les règles pour l’organisation, la gestion, et la surveillance des jeux accordés à la LONACI, incluant les loteries, les paris sur les courses hippiques, les paris sportifs, et les compétitions sportives et événements virtuels.

En conséquence, toute autre entreprise est interdite d’organiser ou de gérer des jeux similaires sur l’ensemble du territoire national, sauf la LONACI. Ensuite, le deuxième décret définit deux catégories de jeux de hasard soumis à autorisation : les loteries publicitaires ou promotionnelles, et celles destinées à des œuvres caritatives, à la promotion des arts, ou au soutien des actions culturelles. Chaque catégorie a ses propres règles pour l’octroi, le renouvellement et le retrait d’autorisation, ainsi que pour le paiement des frais dus à l’État pour les jeux autorisés.

Ce décret confie à l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard (ARJH) le pouvoir d’accorder les autorisations, contrairement aux dispositions antérieures où ce pouvoir était partagé entre le Ministre de l’Administration du Territoire et le Ministre de l’Économie et des Finances. Notons que ces deux décrets sont conformes à la loi n°2020-480 du 27 mai 2020 qui régit les jeux de hasard en Côte d’Ivoire. Aussi, ils ont pour objectif de renforcer la régulation du secteur des jeux de hasard, de garantir la transparence et la sécurité des jeux, et de protéger les joueurs contre les risques d’addiction.