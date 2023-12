2ème édition des « Sublimes du Tourisme » : Le célèbre acteur culturel, Prince Alex primé

Le Ministère du Tourisme et des Loisirs a organisé au Sofitel hôtel ivoire de Cocody sa prestigieuse cérémonie des ”Sublimes du Tourisme”. Lors de la 2ème édition, de nombreux acteurs du secteur touristique et ludique en Côte d’Ivoire ont été primés. Et dans la catégorie Bar et Lounge, Prince Alex a reçu le Prix du Meilleur établissement de loisir de l’année 2023.

Prince Alex primé Meilleur établissement de loisir des ”Sublimes du Tourisme” 2023

La 2ème édition de la soirée gala de la cérémonie « Les Sublimes du Tourisme » a tenu toutes ses promesses le mercredi 20 décembre dernier au Sofitel hôtel ivoire de Cocody. Ce prestigieux événement du Ministère du Tourisme et des Loisirs a pour objectif de mettre en avant l’excellence dans différents domaines du tourisme ivoirien. Ce soir-là, 33 meilleurs hommes et femmes du secteur du tourisme et ludique ont été honorés dans différentes catégories.

Les différentes catégories sont réparties comme suit 13 dans la catégorie de l’hébergement, 8 dans la catégorie des établissements de restauration, 8 dans la catégorie des établissements et espaces de loisirs, 2 dans la catégorie des agences de voyages et 2 dans la catégorie des loueurs de véhicules de tourisme. Parmi la kyrielle de prix qui ont été attribués, le travail colossal de l’acteur culturel et homme du showbiz ivoirien, Prince Alex a été reconnu par les organisateurs.

Avec une énorme carrière d’une vingtaine d’année dans plusieurs clubs dans le District autonome d’Abidjan, le patron de l’établissement de nuit à Cocody-Deux-Plateaux, O’Paas Lounge & Clubbing, a reçu le prix du Meilleur établissement de loisir 2023 dans la catégorie Bar et Lounge de Côte d’Ivoire. Très heureux de recevoir son trophée, le Prince Alex a exprimé sa satisfaction et sa gratitude. « Ce Prix est le fruit du travail acharné de notre équipe dévouée, et du soutien inestimable de nos partenaires et clientèles. Merci du fond du cœur. Cette récompense est un témoignage de notre engagement envers l’excellence. Et nous sommes impatients de partager encore d’autres moments mémorables avec vous à O’Paas Lounge & Clubbing”, déclare-t-il.

Présent à cette belle cérémonie, le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana s’est félicité de l’institution des « Sublimes du Tourisme » qui a traduit la qualité des relations qui se sont développées d’année en année avec plusieurs partenaires d’ ici et d’ailleurs pour créer une grande visibilité de la destination Côte d’Ivoire et un environnement plus propice à l’économie ivoirienne. D’autres personnalités comme le président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC), Eugène Aka Aouélé, le Ministre délégué auprès du Premier-ministre en charge des Sports et du Cadre de vie, Adje Silas Metch et le Ministre-gouverneur , Philippe Légré ont pris également part à l’édition 2023 des ”Sublimes du Tourisme”.