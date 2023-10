3e édition du Brunch African Women 2.0 : Les femmes appelées a profité du digital pour impacter

Plus d’une centaine de femme africaine influente, exerçant dans divers domaine d’activité ont pris part à la 3e édition du 2.0 Brunch African women initiée par la directrice du magazine Afrique femme, Aïssata Sidibe-N’dia. Avec pour thème : « La femme et le digital », cette édition s’est tenue, le 7 octobre 2023, au Sofitel Abidjan Hôtel ivoire.

A cette occasion, la première dame de Côte d’Ivoire Dominique Ouattara, marraine de l’évènement a félicité, l’initiatrice pour sa détermination à promouvoir le leadership des femmes ivoirienne et africaine à travers les médias.

Pour l’épouse du chef de l’Etat, c’est une rencontre « importante » car elle constitue une nouvelle opportunité de valoriser les talents et le leadership féminin à l’échelle africain et au-delà. C’est pourquoi elle a aussi félicité les femmes qui ont effectué le déplacement.

A en croire la fondatrice de Children of Africa, la contribution des femmes est primordiale au développement économique des pays. « Vous êtes des modèles inspirants dont l’Afrique a besoin pour opérer une transformation durable de son économie. Aujourd’hui, internet et les réseaux sociaux vous permettent d’avoir un impact encore plus grand sur le monde. Je vous encourage à donner le meilleur de vous-même … », a déclaré Dominique Ouattara.

Quant à la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, elle appelé les jeunes femmes à utiliser utilement les réseaux sociaux en s’inspirant positivement du parcours des femmes qui arrivent à impacter leur domaine d’activité.

De son côté, la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a relevé que bien plus qu’un simple évènement, le Brunch African women 2.0 « est une véritable ode à la résilience, à la détermination et à l’espoir ».

Alassane Ouattara est une opportunité pour les femmes….

Par ailleurs, Amadou Coulibaly, ministre de la communication et de l’économie numérique a fait remarquer que le chef de l’Etat est une opportunité pour les femmes. « Il a fallu le premier ministre Alassane Ouattara en 1990 pour que la première fois nous ayons dans un gouvernement trois femmes…Il a fallu également le président Ouattara pour que pour la première fois dans notre pays une femme soit présidente d’institution. Le Chef de l’Etat est une opportunité pour les femmes ».

Pour sa part, l’initiatrice de l’évènement, Aïssata Sidibe-N’dia a remercié ses invités qui, pour elles, participent au développement de leur pays à travers le digital. A l’endroit de Mme Dominique Ouattara, Aissata Sidibé-N’dia a déclaré : « j’admire votre rigueur dans le travail, votre attention au détail et votre engagement auprès des femmes et votre dévouement pour les enfants. Vous êtes un modèle pour nous et vous incarnez l’essence même de notre mission de ce projet African Women 2.0 ».

Rappelons que cette 3e édition été aussi marquée par la présence de la Ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck et de l’épouse de l’ambassadeur de France. Les African Women 2.0 ont aussi eu droit à des expositions d’article, des talkshows et une remise de prix à trois femmes au parcours inspirant.