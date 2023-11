4ème pont d’Abidjan: « les travaux avancent bien, mais il faut redoubler d’efficacité », Amédé Koffi Kouakou

La pouponnière de Bouaké a désormais sa salle multimédia. Cette infrastructure qui va contribuer à l’éducation et à l’épanouissement des poupons est un don de Canal+ Côte d’Ivoire. Elle a été officiellement remise le 20 novembre 2023, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée au sein de ladite pouponnière.

Présidée par Samassi Mory, directeur régional de la femme, de la famille et de l’enfant de Gbêkê, représentant Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, cette cérémonie a vu la présence d’une forte délégation de Canal+ Côte d’Ivoire conduite par Anderson Assi, directeur commercial. Ainsi que de celle de Fata Traoré, directrice du Centre de protection de la petite enfance (Cppe) de la pouponnière de Bouaké.

Anderson Assi a expliqué que cette salle multimédia a été réalisée dans le cadre du programme Canal+ impact dans son volet Orphé (Nldr : Orphelinat).

« C’est un don d’une salle multimédia, plus précisément une salle audiovisuelle qui dispose d’une télévision avec un décodeur qui permettra aux poupons de suivre les programmes éducatifs et de pouvoir s’ouvrir sur le monde après une journée bien studieuse. Ce don comprend aussi des chaises, des tables et des livres à base d’images qui vont leur permettre de renforcer leur apprentissage », a-t-il révélé.

Heureuse de recevoir cet important don, Fata Traoré a tenu à souligner qu’elle va contribuer à renforcer les capacités d’apprentissage des tout-petits parce qu’avec eux, c’est le visuel avec les images et les photos qui captivent leur attention. « Offrir une salle avec la télévision et les livres, c’est apporter le savoir aux tout-petits qui sont en âge d’apprendre », s’est-elle réjouie.

La pouponnière de Bouaké comprend deux niveaux. Il y a les box pour les bébés et le Centre de la petite enfance appelé la maternelle chargé de leur donner l’éducation. Ainsi, la maternelle comprend 303 enfants et la pouponnière un peu plus de 70 tout-petits.

« Nous avons besoin de renforcer notre structure d’accueil par la construction d’autres bâtiments parce que nous sommes très sollicités. Et puis, l’infirmerie a besoin d’une salle beaucoup plus grande pour permettre au personnel d’exercer dans de bonnes conditions », a plaidé la directrice du Cppe de la pouponnière. Non sans solliciter l’aide d’autres bonnes volontés.

Notons que le dernier don important reçu par la pouponnière est un minicar offert par Amadou Koné, ministre des Transports par ailleurs, maire de la commune de Bouaké.