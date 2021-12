5e Recensement général de la population et de l’habitat : découvrez la dernière réaction de la ministre

La ministre du Plan et du développement, Mme Kaba Nialé, a prononcé un point-presse, ce mercredi 15 décembre 2021 à Abidjan-Plateau en présence du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, a appris AbidjanTV.Net.



Elle a exprimé sa satisfaction au terme du 5e Recensement général de la population et de l’habitat (Rgph). ” Nous estimons que l’ensemble de la population résidente sur tout le territoire national a pu être dénombré de façon satisfaisante.”

La ministre Kaba Nialé a indiqué que les chiffres provisoires issus de ce 5e recensement seront disponibles d’ici fin janvier 2022. Cependant, une opération d’évaluation de la couverture et de la qualité des données du dénombrement sera réalisée du 3 janvier au 3 mars 2022, à travers l’Enquête Post-Censitaire (EPC) qui, selon elle, sera réalisée sur un échantillon prélevé sur l’ensemble des zones du recensement. ” Les premiers résultats définitifs seront publiés à la fin du mois d’avril 2022.’‘ a-t-elle rassuré.

Tout en se conformant aux normes des Nations-Unies, elle a ajouté que les données transmises directement du terrain par les agents recenseur au serveur central sécurisé du projet seront soumises à la phase d’apurement des données.

Par ailleurs, elle a laissé entendre qu’une opportunité sera offerte à toute personne non recensée de contacter le BTPR au numéro vert suivant : 101 pour être pris en compte, surtout dans la période allant du 14 décembre à minuit, date officielle de fin de l’opération de dénombrement prévue pour le 31 décembre 2021.

La phase du dénombrement du Recensement général de la population et de l’abitat 2021 s’est déroulée sur deux phases d’extension au besoin exprimé par la population allant du 28 novembre au 7 décembre 2021, et du 8 au 14 décembre 2021 sur toute l’étendue du territoire national.



Comments

comments