6ème congrès extraordinaire du FPI : résolution relative aux forces sociales

Le Fpi a gagné le pari d’une mobilisation inédite pour son 6ème congrès extraordinaire. Des milliers de militants ont envahi le parc des ports de treichville le 13 novembre dernier. Ci-dessous la résolution relative aux forces sociales.

Depuis sa création officielle, en 1988, le Front Populaire Ivoirien (FPI) a toujours entretenu des relations étroites et cordiales avec les forces du travail et de la production.

Ces relations guidées par les exigences de l’histoire de la gauche socialiste, ont abouti à une véritable conjonction des forces qui ont généré le pouvoir de la refondation en octobre 2000.

Malheureusement, des circonstances indépendantes de la volonté du FPI, n’ont pas favorisé l’entretien et la promotion de ces relations qui, force est de le reconnaître, sont dans un état d’hibernation regrettable.

Or, conscient de l’importance du rôle des forces du travail et de la production dans le processus de la renaissance de la Côte d’Ivoire, le FPI ne peut rester déconnecté de ces alliés traditionnels.

C’EST POURQUOI, REUNI LE 13 NOVEMBRE 2021, AU PALAIS DES SPORTS DE TREICHVILLE, LE 6EME CONGRES EXTRAORDINAIRE DU FPI :

-Se félicite des démarches opportunes et pertinentes entreprises par le Président AFFI NGUESSAN Pascal, Président du FPI, à l’effet de rétablir le contact avec les forces du travail et de la production ;

-Demande à la direction du parti de faire diligence pour créer les conditions d’un rapprochement et d’une interaction avec les forces sociales, notamment avec les principales centrales syndicales que compte le monde du travail ivoirien.

Fait à Abidjan, le 13 novembre 2021



LE CONGRES

Comments

comments