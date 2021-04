75e Anniversaire du PDCI RDA : le discours du président Bédié

Chers Militantes et militants,

Chers invités,

Chers compatriotes,

Mon cœur exprime toujours des émotions particulières lorsque je vous vois, hommes et femmes, jeunes et anciens pendant les moments comme ceux que nous vivons ensemble aujourd’hui, jour de l’ouverture de la célébration des 75 Ans de notre parti, le PDCI-RDA.

Votre présence effective traduit votre Amour et Votre attachement aux valeurs de notre Parti, Parti fondateur de la Côte d’Ivoire moderne.

Ce matin, avec vous tous, j’admire le chemin parcouru par nos aînés, avec à leur tête feu le Président FELIX HOUPHOUET BOIGNY.

Que de combats!

Que de privations et de sacrifices !

Que de morts hélas !

Pour la liberté et l’indépendance des Ivoiriens et de la Côte d’Ivoire.

Ensemble, ils ont bravé les obstacles de la colonisation et relevé les défis de l’éducation, de la santé, du développement économique social et culturel.

Nous sommes tous fiers de tous ces vaillants hommes et femmes, jeunes et vieux venus de toutes les contrées de la Côte d’Ivoire. Unis dans la diversité, solidaires pour réaliser leur rêve commun : construire la Côte d’Ivoire moderne et modèle de développement en Afrique.

En moins de Quinze (15) Ans après l’indépendance, ils ont ensemble réussi le pari de transformer la Côte d’Ivoire et de réaliser le miracle économique.

Le miracle économique ivoirien, reconnu par le monde entier, c’est bien notre peuple qui l’a réalisé sous l’impulsion du PDCI-RDA et du Président FELIX HOUPHOUET BOIGNY !

Le PDCI-RDA a construit notre cher pays sur des bases solides !

Des bases qui ont permis et qui permettent encore aujourd’hui à notre pays, de plier sans fléchir sous les crises politiques, les crises économiques et sociales depuis trois décennies.

Vous pouvez donc aussi comprendre les peines profondes que je ressens devant la grave crise que traverse notre Pays depuis plus de Vingt (20) Ans.

Le 24 Décembre 1999, l’élan prodigieux de l’éléphant d’Afrique a été brisé par un coup d’état militaire ;

Le 19 Septembre 2002 a fini par achever par une rébellion armée, l’œuvre funeste entamée le 24 Décembre 1999 ;

La crise socio-politique d’Octobre 2010 a finalement fait exploser le peu d’éléments de la cohésion sociale qui nous restait ;

Le 3eme mandat anticonstitutionnel a fini par détruire les fondements de la démocratie et de l’unité nationale.

Que de morts !

Que de morts en 1999 !

Que de morts en 2002 !

Que de morts en 2010 et 2011!

Que de morts en 2020 !

Que d’exilés politiques !

Que de populations traumatisées !

Que de jeunes gens sacrifiés !

Point n’est besoin de vous parler des problèmes que nous connaissons tous : les systèmes éducatif et sanitaire dégradés, la pauvreté, la délinquance juvénile chez nos enfants instrumentalisés (pour en faire des miliciens et microbes).

Bref ! Le tissu social déchiré, la Côte d’Ivoire défigurée.

Point n’est besoin de vous parler également des députés, des responsables de la société civile, jeunes et des femmes emprisonnées, pour avoir voulu exprimer leur refus du bâillonnement de la démocratie par un 3eme Mandat non conforme à notre loi fondamentale.

Je veux me souvenir de mon Directeur de Cabinet, N’DRI Kouadio Narcisse, Felix N’DAKPRI, Pulchérie GBALET et Deux cent vingt (220) de nos jeunes encore et injustement incarcérés.

Je veux leur dire que le PDCI-RDA ne les abandonnera pas.

Je m’incline à nouveau devant la mémoire de nos frères et sœurs ainsi violemment arrachés à notre affection.

Je rends aussi hommage aux blessés et à tous ceux ou toutes celles qui ont été d’une manière ou d’une autre atteints dans leur chair.

Chers Militantes et Militants,

Chers compatriotes,

Le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire, dont les valeurs sont, entre autres, l’humanisme, le droit, la justice et la liberté, a fait la preuve de sa résilience depuis sa création à ce jour.

Notre parti, à soixante-quinze (75) ans, doit rester l’Architecte et le Maitre d’ouvrage de la création et de la construction de la nation ivoirienne.

Comme hier, le PDCI-RDA saura aujourd’hui et demain puiser en chaque Ivoirien et en chaque ivoirienne les ressources nécessaires pour panser les plaies, amorcer la réconciliation et bâtir la Côte d’Ivoire nouvelle.

Les enjeux sont ceux du renforcement du PDCI-RDA dans ses capacités d’innovation, en vue de conduire la lutte pour la libération du peuple Ivoirien de toutes les mauvaises gouvernances.

Je m’engage aussi, avec vous, militants et militantes, à renforcer la modernisation du parti que nous avons commencée.

A cet effet, ma vision pour le PDCI-RDA s’articulera autour des points suivants :

Impliquer et responsabiliser davantage l’important vivier de cadres compétents et de jeunes dynamiques dans toutes les instances de décisions du Parti ;

Améliorer et renforcer la démocratie interne ;

Mettre en place des dispositifs stratégiques et novateurs en vue d’anticiper sur les évènements et les enjeux du futur ;

Capitaliser et valoriser les nombreuses ressources et moyens dont dispose le Parti pour assurer et pérenniser son autonomie financière.

Chers Militantes et militants,

Chers compatriotes,

Vous l’avez compris, le PDCI –RDA doit reprendre sa place de maitre d’ouvrage de la Nation.

La Côte d’Ivoire toute entière compte sur nous pour ramener la paix, la concorde, la fraternité entre nos peuples et le vrai développent économique et social.

Nous avons donc une grande responsabilité devant l’histoire et nous n’avons pas le droit de nous y dérober !

Le PDCI-RDA doit donc créer les conditions de la confiance entre le peuple, la classe politique et les partenaires au développement.

Le PDCI-RDA continuera sans relâche toutes les actions avec l’ensemble de l’opposition en vue de créer les conditions d’un climat politique apaisé, propice à la réconciliation et à la reconstruction d’un Etat de droit.

Dans cet esprit, je me réjouis avec vous et avec tous les Ivoiriens, de l’acquittement définitif du Président Laurent GBAGBO et du Ministre Charles BLE GOUDE.

Je souhaite que le gouvernement prenne toute les dispositions nécessaires pour favoriser leur retour en Côte d’Ivoire dans les meilleurs délais et dans des conditions sécurisées.

Chers militants et compagnons,

Je termine, en vous renouvelant mes remerciements pour votre présence.

Soyez assurés de ma Foi profonde et inébranlable en la Côte d’Ivoire et en son avenir.

Vive un PDCI-RDA Fort et Debout pour une Côte d’Ivoire réconciliée, Unie et Prospère.

Je déclare ouvertes les Cérémonies Commémoratives du Soixante-quinzième (75ème) anniversaire du PDCI-RDA.

Joyeux Anniversaire et Longue Vie au PDCI-RDA

