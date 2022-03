8 Mars / Journée de la femme : Célébrons la Femme Vertueuse selon la Bible

Proverbe 31

10 Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles.

11 Le coeur de son mari a confiance en elle, et c’est tout bénéfice pour lui.

12 Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. 13 Elle se procure de la laine et du lin et travaille d’une main joyeuse.

14 Pareille à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin.

15 Elle se lève alors qu’il fait encore nuit, et elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes.

16 Elle pense à un champ, et elle l’achète. Avec le fruit de son travail elle plante une vigne.

17 Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras.

18 Elle constate que ce qu’elle gagne est bon. Sa lampe ne s’éteint pas pendant la nuit:

19 elle file elle-même la laine, elle tisse elle-même les habits.

20 Elle ouvre ses bras au malheureux, elle tend la main au pauvre.

21 Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi.

22 Elle se fait des couvertures, elle a des habits en fin lin et en pourpre. 23 Son mari est reconnu aux portes de la ville, lorsqu’il siège avec les anciens du pays.

24 Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures au marchand. 25 La force et l’honneur, voilà ce qui l’habille. Elle rit en pensant à l’avenir.

26 Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue.

27 Elle veille à la bonne marche de sa maison, elle ne mange pas le pain de la paresse. 28 Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari aussi, et il chante ses louanges: 29 «Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toutes supérieure.»

30 La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire; c’est de la femme qui craint l’Eternel qu’on chantera les louanges.

31 Donnez-lui du fruit de son travail et qu’aux portes de la ville ses oeuvres fassent son éloge!

