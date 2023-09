8 présidents africains qui ont succédé à leurs pères pour diriger leur pays

Certains dirigeants africains ont des antécédents de préparer leurs fils à leur succéder immédiatement ou prendre le pouvoir dans un avenir proche.

Du Togo au Gabon, du Tchad au Ghana, l’histoire est la même et les familles sont bien connues. Voici la liste des présidents africains qui ont succédé à leurs pères.

Mahamat Idriss Dèby Itno – Tchad

Le président de la transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a pris la relève de son père, feu Deby Idriss, qui est mort il y a quelques mois alors qu’il combattait des rebelles en première ligne en 2021.

Feu Deby a été au pouvoir pendant 30 ans et sa mort a été annoncée un jour après que les résultats de l’élection présidentielle provisoire l’aient mis en tête dans la course à son sixième mandat avec 79,3 %.

Faure Gnassingbé – Togo

Faure Gnassingbé a pris le pouvoir au Togo après la mort de son père Étienne Eyadema en février 2005. Feu Eyadema a été président du Togo de 1967 jusqu’à sa mort en 2005, après avoir pris le pouvoir par un coup d’État militaire.

L’armée a nommé Gnassingbé successeur de son père, mais sa nomination a été dénoncée par la communauté internationale pour avoir violé la Constitution du Togo en 1992. Gnassingbé a démissionné et a accepté une élection diplomatique qu’il a remportée plus tard et a été installé comme président en mai 2005.

Joseph Kabila – DRC

Joseph Kabila a succédé à son défunt père, Laurent, en tant que président de la République démocratique du Congo (RDC) en 2001.

Kabila est devenu président 10 jours après que son défunt père aurait été assassiné par un jeune membre de sa garde présidentielle en janvier 2001.

Il a gouverné la RDC pendant plus de 18 ans (janvier 2001-janvier 2019).

Ali Bongo Ondimba – Gabon

Ali Bongo est devenu président du Gabon en octobre 2009 après avoir succédé à son père, Omar Bongo, qui avait gouverné le pays pendant près de 42 ans.

Son règne a pris fin le mercredi 30 août lorsque l’armée lui a pris le pouvoir par un coup d’État militaire.

Nana Akufo-Addo -Ghana

Le président ghanéen, Nana Akufo, est le fils d’Edward Akufo-Addo, qui a été président de cérémonie entre 1970 et 2012.

Edward, l’un des pères fondateurs du Ghana, était le juge en chef de la nation de la Gold Coast (1966-1970), avant d’assumer le poste de président. Nana est devenu président du Ghana le 7 janvier 2017.

Uhuru Kenyatta – Kenya

Uhuru Kenyatta est le fils du premier président du Kenya, Jomo Kenyatta, qui a régné de 1964 à sa mort en 1978.

Jomo a également été Premier ministre du Kenya entre 1963 et 1964. Uhuru est devenu président du Kenya en 2013 et a été réélu pour son deuxième en 2017.

Khama Ian – Botswana

Seretse Khama Ian, le fils du premier président du Botswana Sir Seretse Khama, a gouverné le Botswana pendant 10 ans de 2008 à 2018.

Khama avait également été vice-président du pays avant d’assumer le poste de président. Son père a été président du Botswana de septembre 1966 à juillet 1980.

Navinchandra Ramgoolam- Maurice

L’ancien Premier ministre de Maurice, Navinchandra Ramgoolam, a suivi les traces de son père, Seewoosagur Ramgoolam, qui a été Premier ministre de 1968 à 1982.

Tout comme son père, Navinchandra a été Premier ministre de l’île de 2005 à 2014. Son père a été le premier ministre en chef de Maurice entre 1961 et 1968 et gouverneur général de 1983 à 1985.