9ème Sommet d’Africités : le Secrétaire Général de CGLUA consulte le Premier Ministre Patrick Achi

Le Secrétaire Général de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA), Jean-Pierre Elong-Mbassi, a sollicité le 18 février 2022 à Abidjan, les orientations du gouvernement ivoirien pour la tenue du 9ème Sommet d’Africités qui se tiendra en mai 2022 au Kenya. C’était à la suite d’une audience que le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a accordée à la délégation de CGLUA, la branche africaine du réseau mondial des villes et collectivités locales.

« Nous remercions le Premier Ministre Patrick Achi d’avoir reçu la délégation des collectivités territoriales d’Afrique de l’Ouest, en marge du caucus régional préparatoire au Sommet Africités qui aura lieu du 17 au 21 mai 2022 à Kisumu au Kenya. Nous lui avons fait le point et recueilli ses orientations sur la manière de préparer la plus grande manifestation des collectivités territoriales sur le continent africain », a-t-il déclaré.

Ce sommet a pour thème « Le rôle des villes intermédiaires dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations Unies et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine ». Il vise à favoriser les échanges sur le modèle de développement qui convient à ces villes. « C’est un sujet majeur parce que nous sommes tous mis en demeure d’inventer un autre modèle de développement », a relevé Jean-Pierre Elong-Mbassi.

Par ailleurs, l’agenda de ce sommet prévoit le renouvellement des instances de CGLUA, du Réseau des Femmes élues locales d’Afrique (FELA) et du Réseau des Jeunes élus Locaux d’Afrique.

En réponse, le Chef du gouvernement ivoirien, a félicité le Secrétaire général de CGLUA pour son engagement à la viabilité des collectivités territoriales. Il a indiqué avoir pris bonne note des points évoqués. « En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, sur ces points soulevés, le Président de la République Alassane Ouattara a lancé un processus de renforcement de la décentralisation et d’accroissement des ressources au niveau local, … », a-t-il conclu.

