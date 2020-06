À 4 mois de la Présidentielle en Côte d’Ivoire: Mamadou Touré recrute 4000 Soroistes dans le Haut Sassandra

Mauvaise nouvelle pour Guillaume Soro et l’union des soroistes (UDS).À 4 mois de la présidentielle d’octobre prochain, dans le Haut-Sassandra, les partisans et militants de de GPS et UDS continuent de quitter ce navire. Vendredi 26 Juin 2020, 52 leaders de UDS représentants les 52 villages de la sous préfecture de Boguhé viennent de poser leur valise au Rhdp. La déclaration d’adhésion a eu lieu en présence du Ministre Mamadou Touré, coordonateur régional du Rhdp du Haut sassandra. ” 4000 personnes viennent de virer au Rhdp. Nous sommes déjà 4000 voix pour le candidat du Rhdp auxquelles nous ajouterons 252 voix de nouveaux majeurs. Nous comptons sur vous pour nous accueillir. Nous jurons fidélité et engagement pour le triomphe du Rhdp”, a fait Séverin Frank Alla, vice coordonnateur UDS dans le Haut sassandra.

Les félicitant pour cette prise de décision, Monsieur Mamadou Touré a assuré que le Rhdp reste leur maison et donc “bienvenus chez vous”. Il a rassuré aussi qu’ils prendront toute leur place dans l’animation du Parti sur le terrain. “Il N’y a ni vengeance ni rancœur. Au Rhdp, il n’y a pas de suspicion. Dites à vos amis qui hésitent encore que le rhdp les attend à bras ouvert”.

Le porte-parole adjoint du Rhdp les a mis en mission pour tout faire pour que Amadou Gon Coulibaly soit élu. “En décidant de soutenir Amadou Gon, vous avez choisir de parler de paix et de développement. Allez sur le terrain pour parler de paix et de développement. Le Rhdp n’est pas un parti de rancœur et de vengeance.”,a rappelé le Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes avant de revenir sur les valeurs et les qualités du Premier ministre.” Soyez fiers de lui. Il est le prolongement du Président Alassane Ouattara”,a-t-il sensibilisé.

Mamadou Touré a saisi cette rencontre pour parler de la révision de la liste électorale. “Allez partout pour enrôler de nouveaux majeurs. C’est l’une de vos missions avant de confirmer cette adhésion dans les urnes le 31 octobre prochain”

Le ministre Mamadou Touré leur a remis deux motos pour aller à la rencontre des populations et les convaincre de voter pour le Candidat du Rhdp.

