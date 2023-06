A Abidjan, des apprenants formés dans des usines d’un groupe agroalimentaire

Sur 2.745 candidats, 20 étudiants ont été retenus pour un parcours de formation technique et entrepreneurial au Centre de formation de Nestlé (CFN) en Côte d’Ivoire.

Cette Initiative pour l’emploi des jeunes vise à promouvoir, renforcer et développer l’accès à l’emploi pour les jeunes. Avec ce programme, le géant agroalimentaire et ses partenaires, ont mobilisé leur personnel pour fournir un accompagnement pour une formation pratique.

A l’usine de Yopougon, dans l’Ouest d’Abidjan, ces apprenants issus de la 7e Promotion de ce prestigieux Centre de formation, ont reçu le 30 mai 2023 leur certificat au terme de sept mois de formation sur la chaîne de production des produits agroalimentaires de la filiale.

A la fois théorique et pratique pour un volume horaire de 1.200 heures, soit sept mois de formation par alternance, appuyée par une immersion pratique dans les usines culinaires et du café, les stagiaires ont parcouru un chemin exigeant.

Contrairement à l’école, où « il n’y a pas vraiment le matériel didactique sur lequel on va appliquer ce qu’on a appris en théorie, ici au CFN, nous avons des ateliers en mécanique, des bandes électriques et d’automatisme » pour la pratique, a dit Esther Adebayo, l’une des lauréates de ce circuit de formation.

« Nous avons-même eu l’occasion de câbler des variateurs, des moteurs et biens d’autres choses sur des stations électriques qu’on a eu l’occasion de présenter au lycée technique, le 8 mars 2023, lors de la Journée internationale des droits de la femme », a-t-elle confié.

Cette formation a permis à ces étudiants d’apprendre des technologies industrielles dans la fabrication des produits de la filiale agroalimentaire, via le service industriel ou encore la maintenance centrale, « comme des employés ».

« On participait aux activités de production, chaque jour », a-t-elle rapporté. Les apprenants étaient aussi accompagnés par un incubateur sur les questions de l’entrepreneuriat ainsi que les stratégies de vente d’un projet.

Les stagiaires ont également eu à travailler, entre autres, sur l’impact de carbone de l’usine. En plus des compétences techniques, ils ont été instruits sur le développement personnel et comment être un leader, ainsi que la gestion de crise, des projets et des carrières.

Le directeur général de Nestlé Côte d’Ivoire, Mohamad Itani, a fait savoir que depuis son inauguration, en 2017 à ce jour, le CFN a formé 92 jeunes avec un taux d’insertion de 84% au sein de l’entreprise agroalimentaire et dans d’autres industries.

La conseillère technique, représentant le ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’apprentissage, Mme N’Diaye Kahdidia s’est félicitée de ce que la cohorte de 20 stagiaires de cette année, vient enrichir le pool de talents à la disposition de l’industrie.

Plusieurs jeunes sortant de l’école n’ont pas la compétence pour aborder le monde du travail. Dans l’optique de faciliter leur insertion professionnelle, le groupe agroalimentaire a mis en place ce programme. Son ambition est d’aider 10 millions de jeunes dans le monde à accéder aux opportunités économiques d’ici à l’an 2030.

L’engagement mondial du groupe ressort 11.495 apprenants stagiaires en 2022, 141.568 jeunes impactés à travers des initiatives digitales et d’amélioration des compétences, 26.610 opportunités d’emploi pour les jeunes de moins de 30 ans.

Grâce à cette initiative de ce géant agroalimentaire, 64.977 jeunes entrepreneurs ont reçu une formation basique et pratique en matière d’entrepreneuriat. Cette formation pertinente est une clé qui leur donne d’intégrer facilement le monde du travail.