À la Une: le chaos au Congrès américain se prolonge

Il jette l’éponge et laisse la Chambre des représentants américaine dans la tourmente. Choisi comme candidat par le Parti républicain pour être le candidat à la succession de Kevin McCarthy à la tête de la chambre, Steve Scalise n’a pas réussi à s’assurer suffisamment de votes. Le numéro deux des républicains à la Chambre n’a pas réussi à creuser suffisamment l’écart avec son concurrent Jim Jordan. « Voilà donc le parti dans une nouvelle phase d’incertitude », résume le Wall Street Journal. Aucun autre nom ne semble se démarquer. « Si plus de 150 élus se sont rassemblés hier sur les marches du Congrès en hommage aux victimes au Proche-Orient, c’était là le seul moment d’unité perceptible » hier, poursuit le journal.

« Alors que le monde est en crise, les républicains de la chambre se chamaillent », titre de son côté le New York Times. « Le message envoyé aujourd’hui est terrible », lâche un élu républicain, inquiet, au journal. « Les divisions sont telles, précise de son côté le Washington Post, que deux longues journées de tractations à huis clos n’y ont rien fait ».

« L’opposition des élus à la candidature de M. Scalise s’est manifestée tout au long de la journée de jeudi », raconte le journal The Hill. Le candidat malheureux n’a désigné aucun nom pour la suite. Le processus de désignation doit reprendre ce vendredi matin, précise le Washington Post.

Donald Trump « regarde le petit spectacle », selon Politico

« Un seul homme aurait pu aider à rétablir un semblant d’ordre », estime le journal Politico. Il s’appelle Donald Trump. Provocateur, le quotidien en ligne estime que l’ancien président « était selon toute vraisemblance en phase avec le candidat Jim Jordan, mais qu’il n’a rien fait pour le soutenir ». Trump « regarde son parti imploser » titre le quotidien. Résultat, le siège est vacant et l’ancien « peut continuer de regarder le petit spectacle » qui a cours depuis 10 jours maintenant, poursuit le journal. Cela n’empêche pas le candidat à la présidentielle de 2024 d’être au cœur d’une grosse polémique. En cause, ses propos lors d’un meeting jeudi soir sur le Premier ministre israélien. Benyamin Netanyahu est accusé d’avoir « lâché » les États-Unis lors de la préparation d’une mission menée contre un haut dirigeant iranien en 2020.

« Trump risque le retour de bâton avec cette remarque », estime The Hill. Six jours à peine après les pires massacres de juifs depuis la Shoah, « c’est une erreur stratégique », estime un expert dans le journal, compte tenu de la force des positions pro-Israël au sein du Parti. Par ailleurs, en désignant comme « faible » l’administration Biden, il essaie de « conjurer le sort », estime l’un des experts interrogés dans le journal. Car contrairement à ce que dit Trump, Joe Biden a en fait réagi très fort en soutien à Israël. Ce qui pourrait l’aider à engranger des votes et des soutiens qu’il n’avait pas jusqu’ici, considère le quotidien. Même le porte-parole du gouvernement israélien a qualifié les propos de l’ancien président de « dangereux », rapporte The Miami Herald. Et Israël a le cœur qui balance. Après le visage de Trump, « c’est celui de Joe Biden qui trône désormais sur la principale avenue de Tel Aviv », précise le New York Times.

Solidarité américaine après l’offensive du Hamas: «le président américain a fait preuve de clarté assez remarquable»

Vers l’ouverture du marché binational de Ouanaminthe ?

L’incendie du marché binational de Dajabón en République dominicaine éveille la défiance parmi les commerçants haïtiens, deux jours après le sinistre. Selon le président de la Fédération des associations des commerçants du nord-est d’Haïti Clément Pierre, « l’incendie du marché éveille des doutes, du fait que ce sont seulement les dépôts des commerçants haïtiens qui ont été incendiés », relaie le Nouvelliste. Les commerçants, dont plus de 40 boutiques ont été ravagées par les flammes, « estiment que l’incendie est d’origine criminelle », rapporte de son côté le site de la radio Métropole. Le représentant des marchands appelle néanmoins à garder patience. « Des démarches sont en cours pour l’ouverture du marché binational de Ouanaminthe », ce qui « aidera les commerçants haïtiens [à] écouler leurs produits », rapporte encore le Nouvelliste.

Scrutin sous haute sécurité en Équateur

L’Équateur se prépare pour un second tour de la présidentielle, sous haute sécurité. Les deux candidats, la socialiste Luisa Gonzales et le libéral Daniel Noboa, promettent tous deux de mettre fin à l’insécurité. C’est un thème majeur de la campagne, marquée par le meurtre d’un des favoris du scrutin. Pas moins de « 42 000 militaires seront déployés dans le pays pendant le scrutin », rapporte le journal La Hora. Objectif, garantir la normalité du vote. Le pays est sous la coupe des gangs criminels et des trafiquants de drogue. « Dans six provinces particulièrement violentes, cette présence sera très forte », précise el Telégrafo.

Les « swifties » débarquent au cinéma pour voir leur star

Aux États-Unis, des millions de personnes comptent bien aller voir le film The Eras Tour, le récit de la dernière tournée de Taylor Swift. Avant même sa sortie (prévue ce vendredi matin), il a déjà engrangé 100 millions de dollars de recette. Les places s’écoulent comme des petits pains pour aller voir sur grand écran le film sur cette chanteuse qui bat tous les records : plus de 100 millions d’écoutes par mois sur Spotify, 54 millions d’abonnés sur YouTube. « Tapis rouge pour les “swifties” [les fans de Taylor Swift, NDLR] dans les cinémas » raconte le Wall Street Journal. « Il n’y a pas si longtemps, on promettait la mort des salles » à la suite de la pandémie de Covid-19 et l’essor des plateformes vidéo, rappelle le journal économique.

Pour cette occasion en or, les cinémas font sauter leurs règles. Les « téléphones sont autorisés et les popcorns à paillettes comestibles sont de sortie », s’amuse le quotidien. Le film de 2 h 48 est déjà le record absolu en termes de vente de billets pour un film de concert. Brena Andring, fan de la première heure, s’est confiée dans le San Francisco Chronicle, elle « compte le voir au moins sept fois ».