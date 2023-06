À l’Espace OLM Souissi, le SIEL rouvre ses grandes portes

28ème édition du Salon International de l’Edition et du Livre

Mohamed Nait Youssef

La ville de Rabat a vibré depuis vendredi dernier sur le rythme du livre. En effet, le bal de la 28ème édition du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL) a été donné, jeudi 1er juin, à l’Espace OLM Souissi, en présence du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaïd et des personnalités des mondes de la culture et des lettres.

Cette édition met à l’honneur le Québec, en commémoration du soixantième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Canada, à travers une programmation riche et colorée. Au total, ce ne sont pas moins de 737 exposants, dont 287 exposants directs et 450 exposants indirects provenant de 51 pays qui ont fait le déplacement pour célébrer le livre et ses lettres de noblesse. Le ministre de la tutelle a souligné à la presse que ce rendez-vous livresque incontournable «permettra aux jeunes et moins jeunes de se retrouver avec les écrivains et leurs livres».

Une ambiance électrique a ponctué le SIEL qui a daigné un public important de tous les âges et les couches sociales. «La fête du livre » a rouvert ses portes en célébrant les littératures et les publications. Selon les chiffres des organisateurs, 120.000 titres, 2 millions d’exemplaires et 221 rencontres littéraires qui verront la participation de 661 écrivains seront présentés aux visiteurs SIEL qui se poursuivra jusqu’au 11 juin courant.

Tenue à la ville blanche, Casablanca, depuis 26 ans, cette «messe livresque» délocalisée à la Capitale du royaume, ce salon constitue l’une des manifestations culturelles phares dans l’agenda des écrivains, des éditeurs et des professionnels du livre. Plusieurs espaces accueilleront des activités culturelles, des signatures, mais aussi des débats durant une dizaine de jours.