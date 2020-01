A l’hôtel du golf ,Wattao enfile une chemise verte au président: voici ce que cachait ce geste

Le 11 Avril 2011, le président Gbagbo a été capturé par les hommes en armes du Président Ouattara, pour être par la suite livré à la Cour Pénale International. Dans le Feu de l’action, WATTAO, fait porter une chemise de couleur verte au président Gbagbo.

Un mystique fait de graves révélations sur ce geste suivi par le Ministre Hambak.

LA VRAIE HISTOIRE DE LA CHEMISE VERTE PORTÉE AU PRÉSIDENT GBAGBO PAR LE REBELLE WATTAO .

A l’hôtel du golf ,Wattao enfile une chemise verte au président GBAGBO. Beaucoup ont pris ce geste comme un acte de bonté et de regret,un éclair d’humanité.Nous nous sommes tous trompés.

Les rebelles sont adeptes du fétichisme.En réalité, cette chemise était préparée mystiquement pour tuer le président GBAGBO. C’était une chemise empoisonnée,comme l’accolade de Judas au Christ.C’était le plan B des criminels.

Dans leur entendement, le président Gbagbo devait mourir à Khorogo ,tué par leurs grigris.Pour eux c’était une certitude.Et le corps du président n’aurait jamais été rendu à ses parents,jeté quelque part dans les broussailles de Khorogo.

Mais le président semble ne pas être un personnage ordinaire.Tout a échoué et il a été transféré à la cour pénale internationale où il a été totalement blanchi et d’où il rentrera au pays triomphalement.

Tous ceux qui ont participé au funeste projet de la chemise empoisonnée reçoivent aujourd’hui ,comme l’effet d’un boomerang, le poison qui était destiné au président GBAGBO. Seront-ils en CI quand le président rentrera?Le poison et l’antidote ne pouvant pas cohabiter. Fofié,Wattao ,Soro et tous les autres en sont conscients. Tout ce qui est programmé arrivera.

Longue vie au président Gbagbo qui quittera ce monde quand Dieu l’aura décidé. Il est en mission pour toute la CI,pour tous les opprimés.Et sa mission n’est pas encore achevée.

Si cette histoire de chemise s’avérait vraie alors la chute des adversaires de Laurent Gbagbo avait déjà commencé depuis son Arrestation.

Abidjantv

