A propos des maires PDCI annoncés au RHDP: Kouakou Gnrangbé Jean dénonce « Une escroquerie politique »

Encore un autre épisode de l’adversité entre le Pdci-Rda et ses ex-alliés du Rassemblement des Houphouëtistes (Rhdp). Lundi dernier, le directeur exécutif du parti unifié au pouvoir présentait quatre maires qu’il indiquait être des élus locaux du Pdci-Rda, qui ont décidé de militer désormais au Rhdp. Il s’agit respectivement des premiers magistrats des communes d’Alépé, de Béoumi, de Ouellé et de Zoukougbeu. Aussitôt, des voix ont commencé à s’élever au niveau du parti de l’ancien président, Henri Konan Bédié, bruissant de murmures qui dénonce du faux brandi par les tenants du parti au pouvoir.

Joint dans la soirée de ce mardi 5 mai 2020 pour en savoir davantage, le président des maires Pdci confirme ce qui se dit au siège du parti septuagénaire. Kouacou Gnrangbé Jean dit ne pas cautionné ce qu’il a entendu au Journal télévisé (JT) de la télévision ivoirienne le lundi soir. Le maire de Yamoussoukro, qui fait des précisions sur les quatre élus présentés comme des élus issus de sa famille politique, dénonce, en effet une « escroquerie politique » de la part des dirigeants du Rhdp. La réalité, selon lui, c’est que parmi ces 4 maires aperçus aux côtés de Adama Bictogo, il ne reconnaît que deux qui comptent vraiment parmi les élus locaux du Pdci-Rda. « Il y en a deux qui ne sont pas des élus du Pdci-Rda », ironise-t-il.

Le président des maires Pdci souligne que par le maire d’Alépé ne figure pas sur la liste des élus locaux dont il est conduit l’organisation. « Ossin Yapi Christophe n’est pas un élu Pdci. Il a remplacé, en juin 2019, le maire Pdci élu, feu Abé Angoué Martial. Mais, Ossin Yapi Christophe est lui-même du Rhdp. On ne peut pas le brandir comme un maire Pdci qui vire au Rhdp ».

Le maire de Yamoussoukro en dit de même de son homologue de Béoumi, Jean Marc Kouassi. « Il a été élu sous la bannière ‘’Indépendant’’. Depuis 2019, il a viré au Rhdp. Alors, de quel élu Pdci parle-t-on dans cette localité ? », interroge-t-il ; quand bien même il reconnaît qu’à Ouellé et à Zoukougbeu, les élus de ces deux localités, Antoine N’zi et Maurice Déabo, sont bien issus de son parti.

Kouacou Gnrangbé a, cependant, fait des révélations sur le départ de ces élus dont il dit avoir subi des pressions extérieures. « Ils sont du Pdci-Rda. Ils ont été élus par un électorat Pdci. Ils ont fait savoir qu’ils étaient sous pression du Rhdp. Donc, ce sont des départs sous la pression, c’est du chantage politique ». Au demeurant, pour le président des maires Pdci, ces départs ne devraient émouvoir outre mesure les militants et les dirigeants de son parti. Car, commente-t-il, « leurs départs, c’est des actions politiques solitaires. Le peuple ne les soutient pas. Les Conseils qu’ils dirigent restent Pdci. C’est eux qui perdent leur légitimité ».

Le maire de Yamoussoukro croit savoir du reste ceux qui sont à l’origine de ces départs du Pdci. Il accuse des anciens membres de la famille qui viré chez l’adversaire et sont à la recherche d’audience pour convaincre leurs nouveaux partenaires. « Ils ont des difficultés d’audience. Ils voulaient séduire leurs nouveaux partenaires et les convaincre qu’ils ont des élus dans le Grand Centre. Mais, la vérité, c’est que ces élus ne vont pas avec leur électorat. Cette escroquerie politique ne prospère pas. Ceux qui leur mettent la pression pour partir font un faux calcul. Parce qu’ils ne partent pas avec ceux qui les ont élus. Ce n’est pas une action bénéfique pour leurs nouveaux partenaires », fait noter l’élu de la capitale politique ivoirienne, qui indexe clairement le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio parmi les auteurs de ces manœuvres politiciennes. Ce dernier, a-t-il indiqué continuerait de mettre la pression sur d’autres élus locaux du ‘’V Baoulé’’ pour tenter de les faire basculer sur la liste des élus du Rhdp. « Si on veut aller à des élections, il faut qu’il y ait des partis politiques pour participer. Pourquoi veut-on que tout le monde aille au Rhdp ? Nous sommes vigilants, nous restons dignes. Nous irons aux élections et celui qui gagne a gagné », termine sur un ton de sérénité, Kouacou Gnrangbé Jean.

