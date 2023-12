Abidjan : 6 mois de prison ferme pour avoir tabassé sa copine

Devant les juristes pour coups et blessures, le 21 décembre 2023 à Abidjan-Plateau, Mr O.Jeanot a été condamné à 6 mois de prison ferme et à payer une amende de 300.000 francs CFA. Les faits.

Selon ses dires, son ex, mademoiselle Léa Kébé a passé une nuit avec lui, du 8 au 9 octobre 2023. Au petit matin, la jeune fille d’une vingtaine d’années lui aurait soutiré le somme de dix mille (10.000) francs CFA sur son téléphone portable. « Je lui ai demandé de remettre l’argent vu que j’avais déjà transféré 10.000 au paravent. Mais Léa n’a pas voulu entendre raison et nous nous sommes disputés. C’est dans les échanges qu’elle s’est emparée d’une bouteille dans l’intention de me blesser. » a-t-il dénoncé.

Et d’indiquer que c’est lorsqu’il a voulu lui arracher la bouteille, qu’elle s’est faite mal au cou et au bras avec l’arme tranchante. Se tenant à la barre avec des bandes blanches, comme pour montrer qu’il est également victime, Jeanot peinait à soulever son bras. Les juges, lui ont demandé d’enlever les bandes pour voir sur lui, les séquelles de la bagarre. Malheureusement pour lui, l’on n’a vu aucune séquelle sur lui à part un petit bouton qui pourrait provenir d’une piqûre de moustique. À l’audience, les juges ont présenté les images de la jeune fille, le visage et certaines parties bandés et tachetés de sang. Sur d’autres photos, l’on pouvait voir la profondeur des blessures qui a montré que Jeannot n’a pas été tendre avec Léa. Aussi dans le rapport de la police, est-t-il mentionné que Léa est sa copine, Jeanot affirme qu’elle était son ex. « Ta copine ou ton ex, tu a été agressif. » a déploré le juge qui l’a condamné à 6 mois ferme de prison.