Abidjan : Il poignarde son ami dans le dos

À la veille des fêtes de fin d’année 2023, B. Ibrahim (IB), la vingtaine révolue, a poignardé son ami, G. Roland, dans le dos, alors que celui-ci était en train de se soulager. Fort heureusement, cette attaque n’a pas été mortelle. Accusé de coups mortels avec couteau, IB devant les juges le 4 janvier 2023, a tenté de justifier son acte. « Président, je ne sais pas ce qui m’a pris et j’ai agi ainsi ».

Invité également à la barre, G. Roland qui a pardonné et retiré sa plainte, est allé dans le même sens. « Mon ami était fatigué, car il avait trop bu. Raison pourquoi il a agi ainsi. Sinon, il ne s’était jamais montré agressif avant », a-t-il rassuré.

Procédant à l’interrogatoire, le juge a demandé à l’accusé quel type de boisson il avait bu ce jour-là. « J’avais pris un peu de koutoukou jaune », a-t-il répondu. Et au juge de rétorquer : « tu es un musulman et tu consommes de l’alcool. Ce qui est contraire à la religion. Arrête de boire, si l’alcool et toi ne faites pas bon ménage ».

La victime voulant coûte que coûte innocenter son ami a fait savoir au juge que son camarade n’est pas seulement un musulman, mais est également guéré de par sa mère. Une réponse qui a étonné les juges parce que la religion n’a rien avoir avec l’ethnie.

Condamné à 12 mois avec sursis, 300 000 FCfa d’amende, le juge l’a conseillé à ne plus consommer l’alcool puisqu’il n’arrive pas à se contrôler.