Abidjan: “la CPI continue ses missions ” Jeune Afrique

Dans sa dernière livraison, le journal Jeune Afrique révèle que plusieurs missions de la Cour pénale internationale (CPI) ont été effectuées en Côte d’Ivoire, précisément à Abidjan, “pour poursuivre ses enquêtes de terrain”, en vue d’éventuelles nouvelles poursuites.

Le journal indique que le processus de réconciliation relancée après la rencontre entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo, n’a pas, pour autant, occulté la volonté de la justice internationale de poursuivre son travail en Côte d’Ivoire.

“A la mi-juillet, la Commission dialogue vérité et réconciliation (CDVR) a rendu publiques ses principales conclusions et recommandations pour, selon elle, appuyer la dynamique de réconciliation nationale. Se traduiront-elles par des poursuites judiciaires ? Certains l’espèrent”, souligne le journal.

Avant de faire cette révélation : “La CPI, quant à elle, n’en a pas fini avec les dossiers ivoiriens malgré l’acquittement définitif de Gbagbo et la levée du mandat d’arrêt contre son ex-épouse. Ces dernières semaines, le bureau du procureur a dépêché des missions à Abidjan pour poursuivre ses enquêtes de terrain. Reste à voir à quoi elles aboutiront. Et surtout qui elles viseront”.

Rappelons que Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, ont été acquittés par la CPI, au terme d’une long procès qui a mobilisé plusieurs témoins et capté l’attention de nombreux Ivoiriens et Africains.

Récemment, la CPI avait pris une décision en faveur de Simone Gbagbo visée par une poursuite. « La Chambre considère qu’il est approprié de décider que le mandat d’arrêt contre Simone Gbagbo cesse d’être effectif », a écrit la CPI dans une décision de sept pages, datée du 19 juillet.

Le journal insiste sur la nécessité d’une justice qui mette fin au cycle d’impunité. “3000 morts et aucun coupable », entend-on souvent dire en Côte d’Ivoire. Dans certains foyers, le retour en fanfare de Gbagbo et plus récemment ses embrassades avec Ouattara sont mal passés”, mentionne Jeune Afrique.

