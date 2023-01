Abidjan: les cadres et élus Atchan (Ebrié), se sont réunis à Abobo-Baoulé, Voici les raisons

Une réunion de concertation et de travail initiée par le doyen des cadres tchamans Ernest N’Koumo Mobio, a vu la présence des élus et cadres tels que: Cardinal Jean Pierre Koutouan, Deputé-Maire Ehouo Jacques Gabriel, Atto Atebi Alexandre, Akossi Bendjo, Dominique Besse, Mathieu Zara Koutouan et bien d’autres… Nous dit AbidjanTv.net auprès des sources séculaires.

C’est au palais d’Abobo Baoulé que s’est tenue cette réunion pour mieux orienter la lutte du peuple tchaman contre tous les maux qui minent notre société. Prenant la parole à tour de rôle, le président de la jeunesse estudiantine et scolaire atchan de Côte d’Ivoire (JESACI), Mr Mathieu Zara Koutouan a prit l’initiative de saluer les cadres et élus de sa communauté, avant de donner la voix sur le sujet de repositionnement.

«J’aimerais que nos autorités fassent attention ou qu’ils signent l’interdiction de nos objets sacrés dans des affaires de politique, car nous assistons à la remise des objets sacrés lors des manifestations au hommes politiques qui ne sont pas des nôtres. Aussi que nos autorités se penchent sur la question d’éducation, car une association que je dirige existe et que le comité Adhoc pensent à impliquer la Jesaci pour une une bonne suivie d’éducation» a dit Mathieu Zara au cours de cette réunion.

Se prononçant sur la question du choix des chefs, qui font la polémique voir même créée le chaos dans des villages, les élus ont demandés que les hommes politiques ne s’en mêlent pas et de laisser faire, et ont même pointés du doigt le préfet d’Abidjan qui selon eux délivre l’arrêté à certains chefs par une voie anormale sans tenir compte des us et coutumes.

Rappelons que le peuple atchan est très hospitalier et depuis la crise post-électorale 2010, il a subi le martyr à cause de sa voix dans les urnes au profit de l’ex président ivoirien Laurent Gbagbo.

Melchisedeck

