Abidjan: pénurie d’eau dans la zone Cocody, Bingerville, Akouédo et Abatta suite aux pluies diluviennes

Abidjan les pluies diluviennes ont non seulement détruites des locaux, endeuillées des familles et maintenant depuis trois jours, prive les ménages d’eau potable. Cette situation est due à un tuyau qui sert la zone qui a cédé au niveau de la palmeraie et jusqu’à ce jour certains ménages ont soit une faible pression et certains n’en ont pas.

L’Office National d’Eau Potable permet la distribution dans certains quartiers, c’est vraiment difficile pour des mères avec leurs nouveaux nés, vivement que la Sodeci dépêche sa compétence pour palier à cela.

Melv

Comments

comments