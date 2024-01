Abidjan : Un jeune malien condamné pour abus de confiance

Samba D., un Malien résidant dans la commune de Treichville à Abidjan, est accusé de faits d’abus de confiance sur la somme de 2 millions 400 mille de FCfa. Les faits.

À la veille des fêtes de fin d’année, c’est-à-dire au mois d’octobre 2023, ce jeune homme âgé de 28 ans a pris des tissus bazins d’un montant de 24 millions de FCfa avec l’un de ses compatriotes nommé Bradji. L’objectif était de les vendre, récupéré le bénéfice et retourner le capital à son fournisseur.

« Il a promis me rembourser après 40 jours, mais il n’est pas venu au rendez-vous… Il est venu un autre jour et m’a remis la somme de 850 000 FCfa puis a demandé une autre commande. Ce que j’ai refusé. Mais les autres compatriotes m’ont demandé pardon. Je lui ai encore donné et ne m’a plus payé jusqu’à ce jour », a expliqué M. Baradji lors d’une audience au tribunal du Plateau en début d’année 2024.

Pour sa défense, Samba D. a indiqué que celui à qui il a remis les bazins a disparu. Raison pour laquelle, il ne s’est pas encore acquitté de sa dette. Il a été condamné à un mois de prison, 300 000 FCfa d’amende et doit rembourser l’argent du plaignant.