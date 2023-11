Abobo : L’échangeur du rond-point de la mairie ouvert en décembre

Les populations d’Abobo peuvent crier un ouf de soulagement. En effet, l’échangeur du rond-point de la mairie sera officiellement ouvert à la circulation en décembre prochain. L’information a été donnée par le maire de la commune, Kandia Camara, à l’issue d’une visite sur le chantier de la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers, le mercredi 8 novembre 2023.

« A partir du mois de décembre, l’échanger de la mairie sera mis en service et les populations pourront l’utiliser. En plus de cela, plusieurs routes sont en train d’être bitumées ou bénéficient de reprofilage lourd afin de fluidifier la circulation dans la commune. Je voudrais rassurer les populations que nous pensons à leur bien-être. Avec tous ces projets Abobo sera de plus en plus Zo », s’est réjouie la première magistrate de la commune d’Abobo, qui était à l’occasion entourée de ses plus proches collaborateurs.

Parlant de la caserne des sapeurs-pompiers, Kandia Camara a indiqué que les travaux sont pratiquement achevés. « Il ne reste plus que la remise officielle de ce joyau. Cela nous réjouit d’autant plus que dans quelques semaines il y aura la Can ici en Côte d’Ivoire. Vous savez que le stade Alassane Ouattara d’Ebimpé va a.briter tous les matchs des éléphants. De nombreuses personnes vont traverser la commune pour aller au stade. Pour ce faire, il faut prendre des dispositions sécuritaires. Cette caserne pourra vraiment aider dans ce sens », dit-elle, annonçant en outre la construction de bureaux annexes dans la cour de la mairie.

Aussi, Kandia Camara, a-t-elle reçu en audience l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis en Côte d’Ivoire Ali Youssef Alnuaimi. De cette rencontre, il appert que le royaume émirati va construire un lycée professionnel en vue de venir en aide à la jeunesse mais aussi accompagner la maire dans le cadre de l’extension de l’adduction d’eau potable.