Accident de Yamoussoukro : La délégation gouvernementale conduite par le Ministre des Transports Amadou Koné

Le Ministre des Transports, au cours de la visite de compassion ce vendredi 6 janvier 2023 à Yamoussoukro, était accompagné de ses collègues Ministres Dimba Pierre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, de Myss Belmonde Dogo de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, de Souleymane Diarrassouba du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME et de Bouaké Fofana de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité.

Au nom du Président de la République Alassane OUATTARA et du Premier Ministre, Chef du gouvernement, Amadou Koné a présenté les condoléances aux parents des tués et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés

Il ressort des informations, que l’un des autocars suivant un cortège funèbre, provenant d’ABIDJAN pour SEGUELA, a quitté son sens de marche au quartier Nanan à hauteur de la station DISTRICOM, pour se retrouver dans le sens inverse, et a percuté frontalement le second autocar venant de YAMOUSSOUKRO pour ABIDJAN.

Le bilan provisoire de cet accident survenu à Yamoussoukro fait état de 14 tués et 71 blessés.

Informé, le Ministre des Transports Amadou Koné a, via un communiqué de presse exprimé les sincères condoléances du Gouvernement aux parents des victimes décédées et formulé des vœux de prompt rétablissement aux blessés qui ont rapidement été pris en charge par les services de secours et de santé.

Aussi, en attendant de déterminer les causes exactes, avec le concours des services compétents, le Ministre des Transports a appelé une fois de plus les automobilistes et les usagers de la route à plus de vigilance et au respect du code de la route.