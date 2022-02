Activité du PDCI-RDA : GUIKAHUÉ s’apprête à envahir la commune de Yopougon

Le 18 octobre dernier, fin de la commémoration marquant les 75 ans du parti avec la cérémonie de clôture du Colloque, le président Henri Konan Bédié a tenu un grand discours d’orientation. Au cours de celui-ci, il a mis le Secrétariat exécutif, structure opérationnelle du parti, en mission sur le terrain pour être proche des populations et des militants.

Ainsi, le chef du Secrétariat exécutif, Pr Maurice Kakou Guikahué a entamé une série de visites. Du 26 au 30 décembre 2021, il était dans les régions de la Nawa et de San Pedro où le N°2 du PDCI a rencontré les responsables et le personnel politique du parti (à qui il a demandé de faire bloc autour de la candidature unique du président Henri Konan Bédié, au 13e congrès qui se tiendra en cette année 2022), les communautés autochtones et allochtones pour leur demander, au nom du président Bédié, de prendre à bras le corps la réconciliation nationale et la cohésion sociale pour aller ensemble à la paix dans le pays, après toutes les crises qu’a connues la Côte d’Ivoire, a-t-on appris.

Ces tournées se poursuivent dans le sud du pays. Ainsi, le N°2 du Parti du président Bédié sera ce dimanche 6 février 2022, à Yopougon Kouté pour un meeting populaire avec les six (6) délégations de la commune la plus peuplée de Côte d’Ivoire. Que va-t-il dire ? Il faut y être pour l’écouter et savoir.

Déjà, les militants du PDCI se préparent pour l’accueillir et l’écouter. Dans un communiqué, Dr Juvénal Kouakou, délégué PDCI Gesco-PK17, a annoncé l’arrivée de la direction du parti.

«Pr Maurice Kakou Guikahué, Vice-Président et Secrétaire Exécutif en Chef du PDCI-RDA, s’adressera ce samedi 5 février 2022 (finalement reporté de 24h, soit le dimanche 6 février), à 14h au Centre Culturel de Yopougon Kouté, à tous les militants des structures de base des délégations de Yopougon», a-t-il annoncé.

Et de préciser les invités à cette rencontre : «Sont conviés à ce Meeting de Cohésion et de Remobilisation qui a pour Thème » Tous unis pour un PDCI-RDA fort et conquérant à Yopougon », les Membres du Bureau Politique, du Conseil des Sages, du Grand Conseil Régional, les Cadres, les Secrétaires généraux de section, la JPDCI et l’UFPDCI, les Présidents des comités de base et leurs bureaux élargis aux mouvements de soutiens. La présence de tous les Membres des Instances est exigée.»

Notons que ces tournées décidées par le Président du PDCI-RDA, SEM Henri Konan Bédié, au-delà de la réconciliation nationale et la cohésion sociale, sont effectuées pour remobiliser les bases du parti, sur toute l’étendue du territoire de la Côte d’Ivoire.

