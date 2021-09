Actualité ivoirienne : Damana Adia Pickass sur RFI

Le parti du président Laurent GBAGBO a mis en mission le camarade Damana Adia Pickass pour affronter à un débat organisé par RFI, la ministre Belmonde Dogo du Rhdp et Monsieur Eric N’koumo Mobio, maire de Songon et membre du bureau politique du Pdci-Rda.

L’émission, ” appels sur l’actualité de Juan Gomez ” avait pour thème : le renouvellement de la classe politique ivoirienne.

Félicitations à notre camarade vice-président qui est parvenu à faire comprendre à l’auditoire que les crises successives qu’a connues notre pays ne sont guère liées à un conflit générationnel mais plutôt au non-respect de notre loi fondamentale et à une crise de valeurs.

Les nombreux étudiants qui ont effectué le déplacement de l’amphithéâtre A de l’université de Cocody pour assister au débat, étaient visiblement satisfaits, (en témoignent les ovations nourries qui suivaient les prises de paroles du VP) de comprendre qu’on vient en politique pour défendre des idées et non pour s’abonner à une inutile bataille de génération. Ce qui importe selon lui, ce sont les projets de Société et programme de gouvernement et la capacité à les porter avec brio.

Enfin, en ce qui concerne la vie de notre parti, les uns et les autres ont pu comprendre, que le problème de renouvellement de génération ne se pose pas. Au sein de notre parti, toutes les classes d’âge travaillent en parfaite harmonie pour l’aboutissement de notre combat commun.

La diffusion du débat est prévue pour le dimanche 12 septembre 2021 à 08 h10 mn GMT.

CR : Oula Anselme

