Actualité ivoirienne : la chronique de Fernand Dédeh

À Barthelemy Zouzoua Inabo: La Confédération africaine de football à profité de la trêve après le premier tour de la CAN2021, pour procéder ce vendredi 21 janvier 2022, au tirage au sort des éliminatoires de la CAN2023. Tu as bien compris, la pression sur le pays de ton camarade commence. Ça signifie clairement, que dans l’esprit de la CAF, la CAN en Côte d’Ivoire est lancée. Et pour le verifier, dis à ton Camarade, qu’il doit se préparer à recevoir en janvier 2023, le CHAN, comme test-grandeur nature.

La Côte d’Ivoire doit désormais s’activer pour le respect du cahier des charges de la CAF pour la CAN2023. Un adage bien de chez nous dit: « quand tu es bossu, qu’il y a des funérailles d’un bossu, tu prêtes l’oreille ». Le ministère des Sports en Côte d’Ivoire et le Cocan2023 ont bien fait le traitement qui a été réservé au Cameroun par la FIFA et la CAF. Cameroun et Côte d’Ivoire ont été désignés la même année, en 2014, pour abriter la CAN2019 pour l’un et la CAN 2021 pour l’autre. Pendant huit ans, les deux pays ont éprouvé beaucoup de difficultés pour respecter le cahier des charges.

Le pays de Paupol a fait preuve d’une rare résilience, d’une forte capacité d’adoption et d’un orgueil sans pareil pour réunir la jeunesse africaine. Tout n’est pas parfait, mais le Cameroun a fait l’essentiel. La CAN2021 vient de boucler son premier tour dans les villes-hôtes.

La Côte d’Ivoire construit toujours les infrastructures sportives. Elle aura le championnat d’Afrique des nations de football pour tester ses installations et son organisation. Et c’est en janvier 2023. C’est à dire, dans un an. C’est à dire, six mois avant l’ouverture officielle de la CAN2023, en juin 2023. Tu as compris? Parle à ton Camarade.

Stade Houphouët-Boigny, Ebimpé, Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo, San-Pedro, les axes de liaison, les hôtels, les aérodromes, les transports, la centres de santé, la sécurité… Mettons le pied à l’étrier. Sortons des discours et des bureaux…

Au Cameroun, tout le monde décompresse après la fin du premier tour, le 20 janvier 2021. Les huitièmes de finale démarrent le dimanche 23 janvier. Deux matches au programme: Burkina-Gabon et Nigeria Tunisie. Le premier tour justement, en chiffres, donne: 12 jours de compétition, 68 buts, 12 buts premiere journée, 29 buts deuxième journée, 27 buts, troisième journée. Meilleure attaque, Cameroun, 7 buts marqués. Mauvaise attaque, Mauritanie, 7 buts encaissés. Le Sénégal, aucun but encaissé, un seul but marqué.

Meilleur buteur avec 5 buts, Vincent Aboubacar du Cameroun. Le Nigeria est le seul pays qui a fait carton plein: 9 pts sur 9 possibles. 127 cartons jaunes et

six cartons rouges distribués. Pour la première fois, une femme a officié un match de la CAN en qualité d’arbitre centrale, la Rwandaise, Salima Mukansanga. Pour la première fois aussi, un match a été arrêté avant terme par un arbitre. Janny Sikazwe pour des raisons non encore élucidées, a crée l’incident lors de Mali-Tunisie, le 12 janvier 2022.

Quartier libre pour les Eléphants aussi. Après leur brillante prestation et performance face à l’Algérie. Le travail reprend ce samedi 22 janvier 2022. 24 heures de détente, pour souffler mais sans sortir de l’hôtel. J’ai jeté un coup d’œil sur le menu concocté pour eux, ces deux derniers jours par le chef ADO Etienne. Je note, comme disent lés Zouglous, « Ivoiriens, il n’y a pas son bon ». Les joueurs ont de l’attieké au poisson thon sur leur table. Ça fait chic de dire ça ainsi, mais ça signifie, « Garba national ».

Le jeudi 20 janvier 2022

Attiéké au poisson thon

Spaghetti à la viande

Riz aux petits oignons (poisson, viande)

Jus d’orange, d’ananas, yaourt, thé, café

Le vendredi 21 janvier 2022

Riz aux olives

Spaghetti à la viande

N’dolè

Jus d’ananas, orange, yaourt, thé, café.

Bonne digestion les garçons. Vous nous avez rendus fiers et heureux! On attend la suite. Nous sommes ensemble.

RestonsConcentrés

