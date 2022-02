Actualité ivoirienne : la chronique de Fernand Dedeh

À Barthelemy Zouzoua Inabo: Je suis arrivé au pied du Rocher à Issia. En route pour Madia, ton village pour assister à l’intronisation du chef de ton village et à la fête des femmes. On pleure trop ou peut-être seulement dans nos contrées. Quand une occasion joyeuse se présente, il ne faut pas la bouder… Je serai donc à tes côtés. Une question dans ma tête: le téléphone rouge de ton Camarade, il a quel problème? Les fuites de ses conversations supposées confidentielles qui se retrouvent sur la place publique, ça ne vous inquiète pas, dans votre cercle?

Gros débat, suivi toute la journée ce vendredi 11 février 2022, sur les réseaux sociaux et dans certains medias: la conversation entre ton Camarade et un ancien premier ministre malien. Beaucoup n’y croient pas. Ou du moins, pensent à un montage grossier pour envenimer les relations entre la Côte d’Ivoire et le Mali. Dans la situation actuelle, des relations tendues être la CEDEAO et le Mali, tout est en effet possible.

Certains journalistes ont cependant fait la démarche professionnelle consistant à contacter les proches de l’ancien premier ministre et le concerné lui-même, pour tenter de vérifier la matérialité des échanges. Les proches ont confirmé et n’ont pas manqué d’accuser les services maliens « qui surveillent l’ancien premier ministre qui vit en exil au Niger. Mais qui, au moment des faits, était de passage à Abidjan ». Un autre journaliste pense date la conversation: « la conversation a eu lieu depuis deux semaines ».

Le concerné contacté par un journaliste est resté plutôt évasif: « Je n’ai jamais dit cela à qui que ce soit. Quand on veut tuer son chien, on l’accuse de rage. Je serai content de vous rencontrer lors de mon prochain séjour à Abidjan ».

Les Services de ton Camarade n’ont pas réagi. Mes quiconque dans l’environnement présidentiel préparent le 14 février… Certains ont la pression du resserrement du gouvernement annoncé…

De deux choses l’une: ou c’est un vrai deepfake, cette technique numérique utilisée par des apprentis ou des professionnels pirates pour des montages et imitations des voix des personnalités placées sur des images animées et c’est un jeu malsain. Ou alors, c’est réel et nous avons des raisons de nous inquiéter. Si même, le téléphone rouge de ton camarade n’est plus à l’abri…

Plus encore, ce n’est pas la première fois… Une autre sortie, dans le cadre des réunions CEDEAO par télé-conférence s’était retrouvée sur la place publique. Attention, surveillez vos téléphones… Pardonnez oh…

J’ai suivi toute la détresse de la famille et des proches du chantre Germain Kipper toute la nuit, alors que j’étais en route pour Issia. Victime d’un grave accident sur la route internationale d’Adzopé, à une vingtaine de kilomètres de la ville d’Akoupé, la famille était sans nouvelles de lui. Sauf que « l’accident a fait deux morts et dix-huit blessés ». Plus nous recoupons ensemble, plus nous nous enfoncions dans le noir… Et la mauvaise nouvelle est tombée au milieu de la nuit, « Fernand, il est mort. », selon un proche de la famille.

Terrible! Dévastateur . Famille et Proches et fidèles inconsolables.

Nuit lourde et troublée pour moi… Grosse peine!

Comments

comments