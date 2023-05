Actualités: L’ONU demande 5,6 milliards de dollars pour l’aide humanitaire en 2023

L’ONU a demandé mercredi 5,6 milliards de dollars (5,2 milliards d’euros) pour couvrir les besoins humanitaires cette année de 11,1 millions de personnes en Ukraine et de 4,2 millions de réfugiés et communautés d’accueil en Europe.

«Près d’un an après, la guerre continue de faire des morts, des destructions et des déplacements tous les jours, et à une échelle effarante», a déclaré le chef des opérations humanitaires de l’ONU, Martin Griffiths, dans un communiqué.

«Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour atteindre les communautés les plus difficiles à atteindre, y compris celles qui sont proches de la ligne de front. La souffrance du peuple ukrainien est loin d’être terminée, il continue d’avoir besoin du soutien international», a-t-il ajouté.

ct Cette année, les agences humanitaires des Nations unies nécessiteront 3,9 milliards de dollars pour venir en aide à 11,1 millions de personnes en Ukraine et 1,7 milliard de dollars pour répondre aux besoins de 4,2 millions de réfugiés et leurs communautés d’accueil dans divers pays d’Europe de l’Est.

La majeure partie de l’aide aux réfugiés sera destinée à la Pologne, principal pays d’accueil des réfugiés en Europe de l’Est, et à la Moldavie par où transitent de nombreux réfugiés avant d’aller ailleurs en Europe.